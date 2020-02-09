موعد مباريات اليوم الأحد 9-2-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 9-2-2020، العديد من المباريات والمواجهات النارية، في مختلف المسابقات، المحلية، والعربية والأوروبية، ونستعرض توقيت اللقاءات والقنوات الناقلة لها.





الدوري المصري الممتاز

5.00 ، حرس الحدود أمام الجونة

7.30 ، الإسماعيلي مع الزمالك

وتذاع المباريات عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت





كأس محمد السادس للاندية الابطال "البطولة العربية

9:00 ، الرجاء الرياضي المغربي مع نادي مولودية الجزائر

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1





الدوري الإنجليزي

4:00 ، شيفيلد يونايتد مع بورنموث

6:30 ، مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد





الدوري الإسباني

1:00 ، إسبانيول مع ريال مايوركا

3:00 ، ريال سوسييداد أمام أتلتيك بيلباو

5:00 ، أوساسونا مع ريال مدريد

7:30 ، سيلتا فيجو أمام إشبيلية

10:00 ، ريال بيتيس مع برشلونة





الدوري الإيطالي

1:30 ، سبال مع ساسولو

4:00 ، بريشيا أمام أودينيزي

4:00 ، نابولي مع ليتشي

4:00 ، جنوى أمام كالياري

7:00 ، بارما مع لاتسيو

9:45 ، انتر ميلان أمام ميلان





الدوري الألماني

4:30 ، بوروسيا مونشنجلادباخ مع كولن

7:00 ، بايرن ميونيخ مع لايبزيج





الدوري الفرنسي

4:00 ، مونبلييه مع سانت إيتيان

6:00 ، ستراسبورج أمام ستاد ريمس

10:00 ، باريس سان جيرمان مع ليون





وتذاع مباريات الدوريات الأوروبية عبر قنوات بي ان سبورت