موعد مباريات اليوم الأحد 9-2-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 9-2-2020، العديد من المباريات والمواجهات النارية، في مختلف المسابقات، المحلية، والعربية والأوروبية، ونستعرض توقيت اللقاءات والقنوات الناقلة لها.
الدوري المصري الممتاز
5.00 ، حرس الحدود أمام الجونة
7.30 ، الإسماعيلي مع الزمالك
وتذاع المباريات عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت
كأس محمد السادس للاندية الابطال "البطولة العربية
9:00 ، الرجاء الرياضي المغربي مع نادي مولودية الجزائر
وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1
الدوري الإنجليزي
4:00 ، شيفيلد يونايتد مع بورنموث
6:30 ، مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
1:00 ، إسبانيول مع ريال مايوركا
3:00 ، ريال سوسييداد أمام أتلتيك بيلباو
5:00 ، أوساسونا مع ريال مدريد
7:30 ، سيلتا فيجو أمام إشبيلية
10:00 ، ريال بيتيس مع برشلونة
الدوري الإيطالي
1:30 ، سبال مع ساسولو
4:00 ، بريشيا أمام أودينيزي
4:00 ، نابولي مع ليتشي
4:00 ، جنوى أمام كالياري
7:00 ، بارما مع لاتسيو
9:45 ، انتر ميلان أمام ميلان
الدوري الألماني
4:30 ، بوروسيا مونشنجلادباخ مع كولن
7:00 ، بايرن ميونيخ مع لايبزيج
الدوري الفرنسي
4:00 ، مونبلييه مع سانت إيتيان
6:00 ، ستراسبورج أمام ستاد ريمس
10:00 ، باريس سان جيرمان مع ليون
وتذاع مباريات الدوريات الأوروبية عبر قنوات بي ان سبورت