AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تركي آل الشيخ: مشتاق لك يا أبوي

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:56 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
Advertisements
مصطفى كرم
شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية جزءا من قصيدته الجديدة "مشتاق لك يا أبوي " عبر حسابه بموقع التواصل تويتر. 


وجاءت مقدمة  القصيدة التي كتبها تركي آل الشيخ بجملة "‏مشتاق لك يا أبوي .. 
مشتاق يمه شوقٍ خذى روحي وقلبي .. وجاكم

محدن سواكم .. عندي اشيل همه
ولا اشيل هم إنسان ثاني .. سواكم".

ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "حمد الله على السلامة يا ابو ناصر" و " منور يا ابو ناصر" و "شفاك الله وعافاك ". 

جدير بالذكر أن آل الشيخ، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل أحد المستشفيات في أمريكا.

وكان آل الشيخ منح الجهاز الفني للأهلي واللاعبين مكافأة إجادة، التي وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب القاري.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمزيات متعددة وبطولات شعرية في ثالث حلقات مسابقة شاعر المليون

بعد إجرائه جراحة لإزالة ورم.. تركي آل الشيخ مطلوب على جوجل مصر

تركي آل الشيخ يعلن عن موعد عودته إلى الرياض بعد إجراء عملية جراحية في نيويورك .. شاهد

تركي آل الشيخ يفاجئ لاعبي الأهلي بعد التأهل الأفريقي.. ماذا فعل؟

أول تعليق لـ تركي آل الشيخ بعد إجراء عملية جراحية.. فيديو

ألف سلامة على قلبك يا أبو ناصر.. أصالة توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

ترشيحاتنا

أول تعليق من موسيماني بعد إصابة نجم صن داونز قبل مواجهة الأهلي

مروة ميمي: ابني قتل عمدا وكان يحاول الهروب من القاتل.. فيديو

اخبار الرياضة .. قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين .. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة .. نجم صن داونز يتعرض لإصابة خطيرة

ليس مفيداً للبنت.. برلمانية تكشف علاقة الختان بإثارة المرأة جنسياً

بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ضحكها الهستيري.. رجل يقتل زوجته ويحاول رميها في البحر

يخت بيل جيتس بتكلفة خيالية.. تعرف على مواصفاته.. صور

أسود تجتمع على قتل عاملة داخل القفص في معركة دامية