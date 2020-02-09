تركي آل الشيخ: مشتاق لك يا أبوي









وجاءت مقدمة القصيدة التي كتبها تركي آل الشيخ بجملة "‏مشتاق لك يا أبوي ..

مشتاق يمه شوقٍ خذى روحي وقلبي .. وجاكم





محدن سواكم .. عندي اشيل همه

ولا اشيل هم إنسان ثاني .. سواكم".





ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "حمد الله على السلامة يا ابو ناصر" و " منور يا ابو ناصر" و "شفاك الله وعافاك ".





جدير بالذكر أن آل الشيخ، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل أحد المستشفيات في أمريكا.





وكان آل الشيخ منح الجهاز الفني للأهلي واللاعبين مكافأة إجادة، التي وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب القاري.









شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية جزءا من قصيدته الجديدة "مشتاق لك يا أبوي " عبر حسابه بموقع التواصل تويتر.