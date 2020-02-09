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فن

الحقيقة لا يراها المغفلون.. إليسا تثير الجدل بتغريدة غامضة

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:20 ص
اليسا
اليسا
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مصطفى كرم
أثارت المطربة إليسا الجدل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريدة غامضة، وكتبت "‏الحقيقة لا يراها المغفلون" وحازت على ردود واسعة من متابعيها.

وجاءت التعليقات بين "‏‎يكفينا شر المغفلين" و "‏‎يسعدلي هالمسا" و "‏‎انتي احلى حقيقة موجودة ع هالارض".

وتحيي إليسا حفل يوم 14 فبراير في القرية العالمية بـ دبي، ويعد ذلك الحفل الثالث لإليسا في القرية العالمية بعد حفلها العام الماضي الذي كان الأول لها بعد سقوطها في حفلها في فبراير 2018 إثر فقدانها الوعي خلال فترة علاجها من سرطان الثدي التي بقيت سرية حتى أغسطس 2018.

يشار إلى أن إليسا أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي في أغسطس 2018 من خلال كليبها "الى كل اللي بيحبوني" الذي استعانت خلاله بتسجيل صوتي حقيقي لها وبفيديوهات أثناء تلقيها العلاج في أحد مستشفيات بيروت.

وعلى صعيد آخر، تواصل إليسا تسجيل أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل.
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