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أخبار العالم

في أربعين سليماني .. إيران: سنطرد أمريكا من 3 دول وندعم علاوي

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:32 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، إن إيران هي القوة الأولى في المنطقة، وأن الولايات المتحدة ستغادر العراق وسوريا سواء شاءت أم أبت.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال ولايتي خلال حضوره مراسم أقيمت في مدينة قم بمناسبة مرور 40 يوما على اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية في مطلع يناير الماضي إنه:"على الأمريكيين أن يدركوا أنهم خارجون من العراق لا محالة.. وصل زمن التواجد العسكري الأمريكي في العراق وسوريا إلى نهايته، ومن ثم سيأتي دور طرد الأمريكيين من أفغانستان".

وأضاف أن إنهاء التواجد العسكري للولايات المتحدة في العراق سيؤدي إلى إنهاء تواجدها في سوريا، مؤكدا أن الأمريكيين سيخرجون من هذين البلدين "قريبا".

وزعم أن "إيران هي القوة الأولى في المنطقة سواء شاء العدو أم أبى"، مضيفا أن "الخط الممتد من طهران إلى بغداد ودمشق وبيروت وفلسطين هو خط جبهة المقاومة وهذا الخط سيستمر". 

وأكد ولايتي دعم إيران لرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، في الوقت الذي يشهد  تعيينه رفضا في الشارع العراقي، قائلا إنه:"سينال الثقة قريبا وهو رجل محارب وشخص بارز نظيف اليد ومؤمن".

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