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أخبار العالم

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:40 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أظهر مقطع فيديو رجلا يركض في محاولة يائسة للهرب من السلطات التي تحاول أخذه ووضعه في الحجر الصحي، في وقت تعتقل فيه السلطات الصينية المصابين بفيروس كورونا الجديد في ووهان وتنقلهم إلى معسكرات.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، يُظهر مقطع الفيديو، الذي يُعتقد أنه تم التقاطه في حديقة تشينجتشينج، ووهان، مجموعة من أفراد الشرطة يقتربون من الرجل الذي احتُجز على الحائط، ويبدأ الرجل فجأة بالركض هربا من الشرطيين اللذين يلاحقونه بسرعة، وبعضهم يحمل عصي معدنية ويركضون وراءه في شوارع شبه مهجورة.

وانتشر المقطع بصورة كبيرة بعد أن دعا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سون تشونلان إلى "حرب شعبية" ضد الوباء سريع الانتشار، فيروس كورونا الجديد.

ويُظهر مقطع فيديو آخر ، يُقال إنه تم التقاطه في مدينة سوتشو بالقرب من شنجهاي، أنه تم جرّ الأشخاص الذين يشتبه في أنهم مصابون بكورونا من منازلهم  بالقوة على أيدي شرطيين يرتدون بدلات واقية.

في الأسبوع الماضي، أمرت الحكومة المركزية الصينية سلطات المدينة - التي هي مركز الفيروس - بجمع كل المرضى المشتبه بهم، وكذلك المقربين منهم في معسكرات الحجر الصحي الشامل.

وأعلنت الصين عن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي تشهد الإحصاءات الرسمية الصينية حالة تشكيك عالمية.

وقالت  السلطات الصينية إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 811 شخصا.

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