إجراءات وقائية.. مستشفى بدر الجامعي تستعد لفيروس كورونا.. صور

نظمت مستشفي بدر الجامعي ندوة حول كيفية الوقاية من ڤيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي تدريب العاملين بالمستشفي علي الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتدريب المرضي المترددين علي العيادات الخارجية عن أساليب الوقاية من عدوى الفيروس.





أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور إيهاب لطفي مدير عام مستشفي بدر الجامعي، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى ورئيس وحدة مكافحة العدوى، وبإشراف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.





كما قامت المستشفى بتوفير استمارات تقصي العدوي بالرعايات وذلك بالتنسيق مع الطب الوقائي بوزارة الصحة و في حالة الاشتباه في أي حالة سيتم تحويلها الي المعامل المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.





قال الدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفي ومدير وحده مكافحة العدوي، انه لا داعي للخوف مما يعتقده البعض ان الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعتبر امر خطير، مشيرا إلى أن الفيروس من السهل علاجه وان عدد المرضي الذين تم شفاؤهم اكثر من عدد حالات الوفاة.





وأضاف انه لا توجد حالات ظهرت بمصر حتي الان وانه لابد من ان تقوم المستشفيات بالاستعدادات المطلوبه عند الاشتباه في عدوي كورونا مثل غرف العزل بالطواريء والرعاية وتقصي الوباء من خلال استمارات موجودة بالرعاية والطواريء لإبلاغ فريق مكافحة العدوي فور الاشتباه.





وأكد أن مستسفي بدر الجامعي استعدت جيدا لأية طوارئ خاصة بالفيروس، مؤكدا أن غسيل الايدي والالتزام بالملابس الوقائية مثل الماسك عالي الكفاءة هم "الوقاية التي هي خير من العلاج"، لافتا إلى أن شرب المياه بصفة مستمرة والراحة مطلوبه للوقاية ايضا من الإصابة بالفيروس.



