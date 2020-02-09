مسئول أمريكي يبدأ غدا جولة أوروبية لمناقشة قضايا منع الانتشار النووي

يجري كريستوفر فورد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الأمن الدولي وحظر الانتشار النووي غدا جولة تشمل فيينا ولندن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل؛ لمناقشة مجموعة من قضايا الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن فورد سيشارك بفيينا في فعاليات المؤتمر الدولي للأمن النووي، الذي تستضيفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كما يشارك في الأنشطة والاجتماعات على المستوى الوزاري هناك.



