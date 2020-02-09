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أخبار العالم

مسئول أمريكي يبدأ غدا جولة أوروبية لمناقشة قضايا منع الانتشار النووي

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:12 ص
صدى البلد
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أ ش أ
يجري كريستوفر فورد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الأمن الدولي وحظر الانتشار النووي غدا جولة تشمل فيينا ولندن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل؛ لمناقشة مجموعة من قضايا الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن فورد سيشارك بفيينا في فعاليات المؤتمر الدولي للأمن النووي، الذي تستضيفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كما يشارك في الأنشطة والاجتماعات على المستوى الوزاري هناك.

وأضافت أن المسئول الدبلوماسي سيعقد في لندن مشاورات ثنائية وسيترأس الوفد الأمريكي في مؤتمر الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن خلال استضافة لندن له، كما سيطرح رؤية الإدارة الأمريكية حول سياسة الحد من التسلح بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الأمنية والدفاعية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
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