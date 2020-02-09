AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:49 ص
النجم الشعري - نجم
النجم الشعري - نجم الكلب
Advertisements
عزة عاطف

يعتبر فبراير شهر الظواهر الطبيعية التي تزين السماء، ففي الفترة بين 7- 16 فبراير يسطع نجم سيريوس (النجم الشعري) ليضيء في السماء بنوره الأزرق المميز.

 

وإذا نظرت عن كثب أو باستخدام المناظير، تجده ملونًا يلمع باللونين الأزرق والأبيض وغالبا ما تلتقط الأقمار ألوانًا أخرى كالأحمر بالنظر من خلال الغلاف الجوي للأرض.

 

يسهل العثور على النجم الشعري أو نجم الكلب كما يطلق عليه حتى بدون سطوعه أو ألوانه، بواسطة تتبع نجوم "أوريون هنتر" ليستدل عليه، حيث تشير نجوم حزام أوريون من اليسار إلى سيريوس على بعد حوالي 8 أحزمة.

 

وجاء الإسم الغريب "نجم الكلب" من قصة هندية عن كلب الأمير الأسطوري «يوديستيرا»  والتي تثبت ولاء الكلاب لسيدهم والعكس وفقًا لصحيفة "ليدر تلجرام".

 

تقول الحكاية الأسطورية الخيالية أن الأمير يوديستيرا عند دخوله إلى الجنة مع كلبه، تم منع صديقه الأليف من الدخول، وهو ما أثار ذعر الأمير فرفض التخلي عن كلبه.

 

قرر الأمير الذي تخلى عنه جميع إخوته في القصة الخيالية أن يضحي بدخوله إلى الجنة ويختار البقاء مع كلبه، وهو ما انتظرت الآلهة إندرا سماعه، فأمرت بدخول الاثنين الجنة، وهي قصة أسطورية بعيدة كل البعد عما نؤمن به.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د. مجدي بدران يكتب: الألوان والمزاج والاسترخاء

سيدة تطالب بـ تعويض بعد تعرض كلبها لحادث غريب .. صور

عذبوه بالسنج والسيوف | كلب المطرية يتسبب في عاصفة على السوشيال ميديا

القبض على قاتلي كلب المطرية وضبط صاحبه

معزة السبب| رواد التواصل يكشفون سبب تعذيب وقتل كلب المطرية

هل لمس الكلب ينجس اليدين والملابس ؟ الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

ترشيحاتنا

من أديس أبابا.. وزير الخارجية يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

هل يعاقب الزوج الذي لا يصلي ولا يصوم بقلة الرزق والبركة ؟

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

الزراعة: حديقة الحيوان مستعدة تماما لاستقبال الزوار.. فيديو

شوقي غريب يجيب .. من قائد المنتخب في الأولمبياد صلاح أم رمضان؟

ياسمين رئيس عن ملابسها الجريئة: أحب الظهور بشكل مختلف

AdvertisementS

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

صحة الغربية توضح حقيقة ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا فى حميات طنطا

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

بسبب ضحكها الهستيري.. رجل يقتل زوجته ويحاول رميها في البحر

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يحذر المصريين من فيلم إخواني تركي.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما: بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته

Wake Cap.. اختراع شاب سعودي من الرفض إلى استثمارات بالملايين

حب الأرانب .. تشعر بالوحدة والاكتئاب وتفضل شريكها على الطعام