نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته

يعتبر فبراير شهر الظواهر الطبيعية التي تزين السماء، ففي الفترة بين 7- 16 فبراير يسطع نجم سيريوس (النجم الشعري) ليضيء في السماء بنوره الأزرق المميز.

وإذا نظرت عن كثب أو باستخدام المناظير، تجده ملونًا يلمع باللونين الأزرق والأبيض وغالبا ما تلتقط الأقمار ألوانًا أخرى كالأحمر بالنظر من خلال الغلاف الجوي للأرض.

يسهل العثور على النجم الشعري أو نجم الكلب كما يطلق عليه حتى بدون سطوعه أو ألوانه، بواسطة تتبع نجوم "أوريون هنتر" ليستدل عليه، حيث تشير نجوم حزام أوريون من اليسار إلى سيريوس على بعد حوالي 8 أحزمة.

وجاء الإسم الغريب "نجم الكلب" من قصة هندية عن كلب الأمير الأسطوري «يوديستيرا» والتي تثبت ولاء الكلاب لسيدهم والعكس وفقًا لصحيفة "ليدر تلجرام".

تقول الحكاية الأسطورية الخيالية أن الأمير يوديستيرا عند دخوله إلى الجنة مع كلبه، تم منع صديقه الأليف من الدخول، وهو ما أثار ذعر الأمير فرفض التخلي عن كلبه.

قرر الأمير الذي تخلى عنه جميع إخوته في القصة الخيالية أن يضحي بدخوله إلى الجنة ويختار البقاء مع كلبه، وهو ما انتظرت الآلهة إندرا سماعه، فأمرت بدخول الاثنين الجنة، وهي قصة أسطورية بعيدة كل البعد عما نؤمن به.