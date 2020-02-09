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أخبار العالم

ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في ماليزيا إلى 16 حالة

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:47 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في ماليزيا إلى 16 حالة، وذلك وفقا لما أعلنته وسائل إعلام رسمية في البلاد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد أن الإصابات بينها 12 حالة لرعايا صينيين و4 فقط لمواطنين ماليزيين.

وكانت ماليزيا أعلنت أمس الأول (الجمعة) أنها ستمدد الحظر المؤقت المفروض على السفر من إقليم "هوبي" ليشمل جميع المقاطعات في الصين، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية بالبلاد.

وقالت الحكومة في وقت سابق إنها ستتخذ الترتيبات اللازمة لإعادة 212 من موظفي السفارة والقنصلية الماليزية في الصين بالإضافة إلى 34 من مواطنيها الذين يتواجدون حاليا في مدينة "ووهان".

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. 
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