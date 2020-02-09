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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الإصابات بـ فيروس كورونا في سنغافورة إلى 40 حالة

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:48 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت سنغافورة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) إلى 40 حالة، وذلك عقب تسجيل وزراة الصحة 7 حالات إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - إن معظم الحالات مستقرة وبعضها يشهد تحسنا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أربع حالات ترقد في وضع حرج بوحدة العناية المركزة.

وتتراوح أعمار المصابين السبع بالفيروس الجديد بين 36 و64 عاما، ولا يوجد لدى أي منهم سجل سفر حديث إلى البر الرئيسي للصين.

يشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.
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