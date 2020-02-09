AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بحثا عن المال.. رجل وزوجته يديران شبكة لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الشرطة المجرية تفكيك شبكة مواقع إلكترونية تبث أخبارا كاذبة عن إصابة مواطنين بفيروس كورونا ووفاة بعضهم جراء هذا الوباء بقصد جذب أعداد كبيرة من المتصفحين وبالتالي كسب المال.

وذكرت الشرطة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، أنها أوقفت زوجين يشتبه بأنهما أدارا العشرات من المواقع الإخبارية المزورة والصفحات على فيسبوك لنشر أخبار كاذبة".

وأشار البيان إلى أن الشرطة نشرت صورة لأحد هذه المواقع تتضمن خبرا عنوانه "وفاة مجرية عمرها 37 عاما في بودابست جراء فيروس كورونا على الأرجح.

وأوضح البيان أنه تم تفكيك الشبكة عبر عدة مداهمات تخللها ضبط عدد من أجهزة الكمبيوتر، فيما لم تسجل في المجر أي إصابة بفيروس كورونا القاتل، الذي تفشى في الصين وانتشر خارجها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد مروجي الشائعات حول فيروس كورونا

وزارة الصحة تنفي ما تردد عن ظهور حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد

شاهد.. طابور بشر في الصين بحاجة إلى "كمامات"

فرنسا تعلن عن ظهور سادس حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها

الأعلى للإعلام: سنتعامل بالقانون مع مخالفي النشر في أخبار فيروس كورونا

الفلبين تسجل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

الزراعة: حديقة الحيوان مستعدة تماما لاستقبال الزوار.. فيديو

بـ مكون فى المنزل.. تخلصي من الشعر الوبري والرؤوس السوداء نهائيًا

أول تعليق من موسيماني بعد إصابة نجم صن داونز قبل مواجهة الأهلي

شوقي غريب يجيب .. من قائد المنتخب في الأولمبياد صلاح أم رمضان؟

سقوط أمطار على بعض المناطق في القاهرة والجيزة

لحماية بطارية الأيفون .. 5 طرق عليك اتباعها

AdvertisementS

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

صحة الغربية توضح حقيقة ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا فى حميات طنطا

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يحذر المصريين من فيلم إخواني تركي.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما: بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

بسبب ضحكها الهستيري.. رجل يقتل زوجته ويحاول رميها في البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته

Wake Cap.. اختراع شاب سعودي من الرفض إلى استثمارات بالملايين

حب الأرانب .. تشعر بالوحدة والاكتئاب وتفضل شريكها على الطعام