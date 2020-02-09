AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رشا مجدى: مصر تقدمت بشكل ملحوظ وسريع فى العمارة والطاقة والمشروعات القومية.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:40 ص
رشا مجدى
رشا مجدى
Advertisements
ريهام فيكتور

قالت الإعلامية رشا مجدي مذيعة ببرنامج صباح البلد إن كلمات الأغانى الوطنية تشير إلى معاني أصيلة وكبيرة وتحملنا مسئولية الحب والود الجميل، لافتة إلى أنه لا بد من زرع حب بلدنا العزيزة بأذهان أولادنا منذ صغرهم من خلال التوعية ومعرفة تاريخهم والافتخار ببلادهم.


وأضافت الإعلامية رشا مجدي من خلال ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أنه لا بد من تشجيع أولادنا للتعرف  على صاحب الفضل فى بناء هذه البلاد العريقة، قائلة: "لازم نعلم ولادنا مين اللى زرع ومين اللى حصد مين اللى حط البذرة فطرحت الحضارات وكبر وبنى الأهرامات".


وأشارت الإعلامية رشا مجدي إلى أن مصر الآن تشهد عصرا جديدا من الإنجازات التى تستحق أن تكتب في كتب التاريخ بجميع المجالات، منوها إلى أن ما يحدث فى مصر الآن، نتحدث عنه غدا.


وأوضحت الإعلامية رشا مجدي أن مصر تقدمت بشكل ملحوظ وسريع فى العمارة والطاقة والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى زمن قياسى تجعل العالم كله مندهش مما يحدث، وأنه من الضروري أن يروا أولادنا بأعينهم كل هذه المشروعات القومية العظيمة ويسطرون تاريخا جديدا بأيديهم ليكونوا هم الشاهد والدليل.


وأكدت الإعلامية رشا مجدي مذيعة ببرنامج صباح البلد أن الدولة تقوم بمبادرة "كل يوم جديد " أطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مضيفة أن هدفها تعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الدولة لزيادة الوعى وغرس القيم الوطنية وحب العمل لدى الشباب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رشا مجدى تكشف عن أمنياتها في 2020 .. فيديو

رشا مجدي: لابد من عمل كشف حساب للحكومة عن 2019

شاهد.. طلب غريب من مذيعة على الهواء

القراءة وعي للإنسان.. رشا مجدي: الكتاب جليس لا ينافق ولا يمل

رشا مجدى: المؤسسات الدولية أشادت بتحسن أداء الاقتصاد المصري..فيديو

رشا مجدي: حملة إنقاذ المشردين توفر حياة كريمة للأطفال والكبار.. فيديو

ترشيحاتنا

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

باكيا لتحقيق حلمه .. شوقي غريب: كيف أطلب الشرط الجزائي من بلدي | شاهد

النور جه.. اتبع تلك الخطوات قبل توصيل الفيشة

سكرتير الأمم المتحدة يهنئ الرئيس السيسي على النشاط المكثف خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

AdvertisementS

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

صحة الغربية توضح حقيقة ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا فى حميات طنطا

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يحذر المصريين من فيلم إخواني تركي.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما: بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

بسبب ضحكها الهستيري.. رجل يقتل زوجته ويحاول رميها في البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته

Wake Cap.. اختراع شاب سعودي من الرفض إلى استثمارات بالملايين

حب الأرانب .. تشعر بالوحدة والاكتئاب وتفضل شريكها على الطعام