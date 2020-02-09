رشا مجدى: مصر تقدمت بشكل ملحوظ وسريع فى العمارة والطاقة والمشروعات القومية.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي مذيعة ببرنامج صباح البلد إن كلمات الأغانى الوطنية تشير إلى معاني أصيلة وكبيرة وتحملنا مسئولية الحب والود الجميل، لافتة إلى أنه لا بد من زرع حب بلدنا العزيزة بأذهان أولادنا منذ صغرهم من خلال التوعية ومعرفة تاريخهم والافتخار ببلادهم.





وأضافت الإعلامية رشا مجدي من خلال ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أنه لا بد من تشجيع أولادنا للتعرف على صاحب الفضل فى بناء هذه البلاد العريقة، قائلة: "لازم نعلم ولادنا مين اللى زرع ومين اللى حصد مين اللى حط البذرة فطرحت الحضارات وكبر وبنى الأهرامات".





وأشارت الإعلامية رشا مجدي إلى أن مصر الآن تشهد عصرا جديدا من الإنجازات التى تستحق أن تكتب في كتب التاريخ بجميع المجالات، منوها إلى أن ما يحدث فى مصر الآن، نتحدث عنه غدا.





وأوضحت الإعلامية رشا مجدي أن مصر تقدمت بشكل ملحوظ وسريع فى العمارة والطاقة والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى زمن قياسى تجعل العالم كله مندهش مما يحدث، وأنه من الضروري أن يروا أولادنا بأعينهم كل هذه المشروعات القومية العظيمة ويسطرون تاريخا جديدا بأيديهم ليكونوا هم الشاهد والدليل.



