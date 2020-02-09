لحماية الطلاب من الأمراض.. معهد كونفوشيوس يوزع أقنعة وقفازات وقائية

حرص معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة على توفير أقصى معايير الرعاية الصحية لأبنائه من الطلاب، واتباع أقصى التدابير الوقائية اللازمة لحمايتهم من انتشار الأوبئة و الأمراض المعدية بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في عدد من دول العالم.





وقام المعهد أثناء عقد امتحان تحديد المستوي للغة الصينية ( HSK) اليوم الأحد، بتنفيذ المبادرة بتوزيع أقنعة وقفازات وقائية علي الممتحنين والأساتذة والعاملين.





ويهدف المعهد بهذه التدابير الوقائية الحفاظ علي صحة الطلاب والأساتذة، وذلك حرصًا منه علي الصحة العامة في التجمعات البشرية، وحتى تتسم أجواء الامتحان بجو من الاطمئنان للجميع.



