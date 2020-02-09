AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لحماية الطلاب من الأمراض.. معهد كونفوشيوس يوزع أقنعة وقفازات وقائية

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:39 ص
معهد كونفوشيوس بجامعة
معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة
Advertisements
قســـم التعليــــم
حرص معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة على توفير أقصى معايير الرعاية الصحية لأبنائه من الطلاب، واتباع أقصى التدابير الوقائية اللازمة لحمايتهم من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في عدد من دول العالم.

وقام المعهد أثناء عقد امتحان تحديد المستوي للغة الصينية ( HSK) اليوم الأحد، بتنفيذ المبادرة بتوزيع أقنعة وقفازات وقائية علي الممتحنين والأساتذة والعاملين.

ويهدف المعهد بهذه التدابير الوقائية الحفاظ علي صحة الطلاب والأساتذة، وذلك حرصًا منه علي الصحة العامة في التجمعات البشرية، وحتى تتسم أجواء الامتحان بجو من الاطمئنان للجميع.

جدير بالذكر أنه إثر تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد بين الكثير من الصينيين. قام مدرسو معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة بشعورهم الوطني المعهود واهتمامهم بوطنهم الأم بجمع التبرعات وإرسالها إلى جمعية ووهان الخيرية، وقد بلغت تبرعاتهم حتى الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي يوم 25 يناير ما مجموعه 6600 يوان.
لحماية الطلاب من الأمراض.. معهد كونفوشيوس يوزع أقنعة وقفازات وقائية
لحماية الطلاب من الأمراض.. معهد كونفوشيوس يوزع أقنعة وقفازات وقائية
لحماية الطلاب من الأمراض.. معهد كونفوشيوس يوزع أقنعة وقفازات وقائية
لحماية الطلاب من الأمراض.. معهد كونفوشيوس يوزع أقنعة وقفازات وقائية
لحماية الطلاب من الأمراض.. معهد كونفوشيوس يوزع أقنعة وقفازات وقائية
لحماية الطلاب من الأمراض.. معهد كونفوشيوس يوزع أقنعة وقفازات وقائية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للالتحاق بمعهد كونفوشيوس جامعة القاهرة.. امتحان لتحديد مستوى اللغة الصينية 9 فبراير

جامعة عين شمس تحتفل بعيد الربيع الصيني 24 يناير

كونفوشيوس عين شمس ينظم حفل الربيع الصيني.. 24 يناير

جامعة عين شمس تحتفل بعيد الربيع الصيني.. اليوم

عاجل.. بكين تقرر إغلاق جزء من سور الصين العظيم لمنع انتشار فيروس كورونا

فيروس كورونا القاتل يهدد كوكب الأرض.. ملايين الصينيين في سجون مفتوحة خشية الموت.. اتهامات للخفافيش والثعابين بالتسبب في انتشاره.. ودول العالم تتخذ إجراءات احترازية للوقاية

ترشيحاتنا

عودة الدراسة .. شاهد تلاميذ يرفعون علم مصر في طابور الصباح بإحدى مدارس القاهرة الجديدة اليوم

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

صحة الكبد وتنظيم سكر الدم .. ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

بحثا عن المال.. رجل وزوجته يديران شبكة لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

صحي وآمن.. دراسة تؤكد: تناول بيضة في اليوم لا يسبب أي أضرار

AdvertisementS

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب البلاد.. واضطراب حركة الملاحة

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

كيف تُحسن وضوءك ليغفر الله لك.. المفتي السابق يحدد 3 أمور و7 خطوات للوضوء الصحيح

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب الصباح .. 3 حيل لتجنب أضرار القهوة

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته