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تعليم

مليون و278 ألف طالب تستقبلهم مدارس القليوبية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:41 ص
عودة الدراسة
عودة الدراسة
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إبراهيم الهوارى

انتظمت صباح اليوم العملية التعليمية فى مدارس محافظة القليوبية، حيث استقبلت المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة مليون و277 ألفا و838 طالبا انتظموا فى 1675 مدرسة على مستوى 12 إدارة تعليمية.


من جانبه أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم جولة لمتابعة انتظام الدراسة باليوم الأول للفصل الدراسى الثانى بعدد من مدارس بنها.

 

واكد محافظ القليوبية على جاهزية كافة مدارس المحافظة لاستقبال خلال الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أنه تم تكثيف أعمال رفع الإشغالات والنظافة العامة بالمناطق المحيطة بالمدارس حفاظًا على المظهر الحضارى للمحافظة.


وأشار المحافظ الى ضرورة ومتابعة تواجد المدرس يوميا خلال اليوم الدراسي وعدم التغيب أو ترك المدرسة لأي أسباب أو مبررات غير منطقية أو مقبولة وكذلك تفعيل دور المعلم والاهتمام بجودة التعليم للوصول إلى الهدف المنشود للعملية التعليمية والعمل على تنمية قدرات الطلاب.


من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم التأكيد على التزام المدارس بتعليمات وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المعدية ونزلات البرد وحل أزمة عجز المعلمين في المدارس وتفعيل الغياب الإلكتروني والانتهاء من تجهيزات المدارس وأعمال الصيانة البسيطة.


وأعلن عجلان عن وصول تسليم الكتب المدرسية للإدارات التعليمية بنسبة 100% موجها تعليمات مشددة لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بحظر تحصيل أى مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أى مسمى وحظر العقاب البدني وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي والتثقيف الصحى للطلاب بالتنسيق مع الأجهزة الصحية.


كما شدد عجلان على تفعيل وحدتى الأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية بالتنسيق بين إدارة الأمن بالوزارة والمديرين وإدارة الأزمات بالمحافظة محذرا وضع جداول وهمية لا تتناسب مع طبيعة العمل بالمدرسة واتباع القواعد والاشتراطات المتعلقة بالحفاظ على سلامة الطلاب
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