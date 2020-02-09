التعليم تنظم حملة بجميع المدارس الابتدائية لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

أعلن الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات بوزارة التربية والتعليم، أنه تم التوجيه لجميع مدارس الجمهورية بعمل حملة توعية بجميع المدارس الابتدائية لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم من حيث أسباب كل مرض وأعراضه ومضاعفاته وكيفية الوقاية منه، وذلك بالاستعانة بأطباء متخصصين.





وأوضح الدكتور أكرم حسن، في خطاب رسمي أرسله لجميع المديريات، أن هذه الحملة التوعوية ستتم عن طريق تخصيص فقرة صحية يومية بالإذاعة المدرسية للتعريف بتلك الأمراض، وتنفيذ ندوات توعية للطلاب وأولياء أمورهم بالاستعانة بأطباء متخصصين، إلى جانب التوعية من خلال اجتماعات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين.





كما شدد على أنه يمكن تنفيذ الحملة من خلال استخدام مجلات الحائط والملصقات والمطويات في التعريف بتلك الأمراض، وعرض فيديوهات تعليمية عن تلك الأمراض على التلاميذ بحجرة الوسائط المتعددة.





جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020، لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي يبدأ من 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 2 مايو 202، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020.



