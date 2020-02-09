شاهد.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام





وعلقت الفنانة نانسى عجرم على الصورة قائلة: "فريق نانسى.. ذا فويس كيدز".





ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات، كالآتي:

القمر نانسي أحلى نجمة قمر يا نانسى بحبك اوى

ديما متألقة كالعادة





وتواصل الفنانة نانسي عجرم، المشاركة في فعاليات برنامج "ذا فويس كيدز"، وتستعد للظهور في البرنامج فور انتهاء مرحلة الصوت، والتي تم تسجيل حلقاتها بالفعل.



وتواصل نانسي تجاهل الهجوم على زوجها فادي الهاشم بعد خضوعه لأول جلسة محاكمة في قضية قتله للسوري محمد حسن الموسى، بنشر تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، حيث كتبت "تصبحون على الحب".







نشرت الفنانة نانسى عجرم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها من برنامج "ذا فويس كيدز".