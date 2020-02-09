خبير: المخابرات البريطانية وراء دخول الإخوان مصر.. فيديو

قال مصطفى حمزة الخبير بشئون الحركات الإرهابية، إن هناك مطالبات ودعوات من برلمانيين فى البرلمان البريطانى لتصنيف تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية، ولكنها لا تعبر عن الرأى العام البريطانى المعتمد، وتعكس تخوفات المواطنين ولكن فى النهاية القرار فى يد السلطات البريطانية.





وأضاف مصطفى حمزة، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن السلطات البريطانية اتخذت نهجا قديمًا فى دعم احتواء الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن المخابرات البريطانية استخدمت جماعة الإخوان وقت احتلالها لمصر.





وتابع أن المخابرات البريطانية كانت تستخدم الجماعة الإرهابية كجماعة وظيفية لتدعم الاحتلال وتفكيك الكتلة الوطنية، موضحًا أن أقرب طريق لشق الوحدة الوطنية وتفكيكها هو كان إظهار حركات تدعى الإسلام وتنادى به لشق صفوف الوحدة الوطنية.





وأشار إلى أن الأجهزة البريطانية كانت تستخدم جماعة الإخوان كورقة ضغط منذ القدم، وضد الدول التى توجد بها فروع لجماعة الإخوان المسلمين فى العالم.



