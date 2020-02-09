عودة الدراسة .. شاهد تلاميذ يرفعون علم مصر في طابور الصباح بإحدى مدارس القاهرة الجديدة اليوم

شهدت اليوم مدرسة الشهيد البطل إسلام أحمد عبد المنعم الإبتدائية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، قيام كل تلميذ برفع علم مصر أثناء سير طابور الصباح.

وكانت قد استقبلت اليوم مدارس محافظة القاهرة الكبرى، الطلاب بعد انتهاء إجازة نصف العام رسميا، وبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020.

وأعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم تشكيل غرف العمليات لمتابعة انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في جميع مدارس الجمهورية من اليوم، الأحد.





وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إن هذه الغرف ستكون مستعدة على مدار اليوم لحل أي أزمات تواجه سير العملية التعليمية بأي من مدارس القاهرة.





وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم اتخاذ اللازم في جميع المدارس لضمان تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والوقاية من انتشار أي من الأمراض المعدية.



