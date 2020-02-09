استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم.. الدولار بـ15.82 جنيه.. الريال السعودى بـ4.21 جنيه.. الذهب عيار 21 بـ 687 جنيها للجرام

الدولار يسجل 15.82 جنيه

الإسترليني يسجل 20.49 جنيه

اليورو يسجل 17.37 جنيه

الريال السعودى بـ4.21 جنيه

الدرهم الإماراتى 4.30 جنيه

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 بـ 687 جنيها للجرام









استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 9 فبراير 2020، أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.





وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الأحد 9 فبراير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:









سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراءً 15.72 جنيه، وبيعا 15.82 جنيه.





سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأحد، شراءً 17.20 جنيه، وبيعا 17.37 جنيه.





سعر الجنيه الاسترليني​

أما الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 20.25 جنيه، وبيعا 20.49 جنيه.





الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد، شراءً 16.07 جنيه، وبيعا 16.24 جنيه.





سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 14.28 جنيه، وبيعا 14.44 جنيه.





سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الأحد، شراءً 2.24 جنيه، وبيعا 2.26 جنيه.





استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 9 فبراير 2020، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.





وسجل الريال السعودي اليوم، الاحد، نحو 4.17 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.





وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الأحد، نحو 51.48 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.





وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الأحد، نحو 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريال العماني، اليوم، الأحد، نحو 40.64 جنيه للشراء و41.09 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.





استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 9 فبراير 2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 687 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.





سعر جرام الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم، الأحد 9 فبراير2020، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 687 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 785 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم، الأحد، عيار 18، حوالى 589 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 458 جنيها.









السعر العالمي للذهب

بينما سجل السعر العالمى للذهب حوالى 24418 جنيها للأوقية.





الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5496 جنيها.







أسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا للشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة.