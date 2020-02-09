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مرأة

الملعقة السحرية تحميك من السكتات الدماغية ومرض السكرى

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:15 ص
سكتات دماغية
سكتات دماغية
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لمياء الياسين
فوائد غير متوقعة تناول ملعقة من مسحوق الكاكاو يوميا فهو يقلل من ارتفاع ضغط الدم لغناه بمركبات الفلافانول والتي يمكن أن تعزز وظيفة الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم إليك أبرز فوائد يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

 1 . فوائد الكاكاو .. محاربة الاكتئاب

الكاكاو  بمركبات الفلافانول التي ترفع المزاج وتحارب الإكتئاب.

2. فوائد الكاكاو .. فقدان الوزن

تناول الكاكاو يساعد على تقليل الشهية ومنحك الشعور بالامتلاء.

3. فوائد الكاكاو .. يحسن صحة القلب

مركبات الفلافانول في الكاكاو  تساعد فى تقليل الكوليسترول الضار ومحاربة السكتة الدماغية وأمراض القلب
 
4.  فوائد الكاكاو .. محاربة مرض السكري

مادة الفلافانول فى الكاكاو تساعد على تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهاب وتقليل حساسية الأنسولين.

5. فوائد الكاكاو .. يمنع السرطان

يساعد غنى الكاكاو بمضادات الأكسدة تحمي الخلايا من الأكسدة، وتوقف نمو الخلايا السرطانية. 
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