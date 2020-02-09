زوج كارمن سليمان يشاركها في أغنية ربنا يخليك لـ قلبي .. فيديو

كارمن سليمان تصدر تريند محرك بحث جوجل لليوم الثالث على التوالي بعد ظهورها في برنامج " معكم منى الشاذلي" مع زوجها الملحن مصطفى جاد. تواصل الفنانةتصدر تريند محرك بحث جوجل لليوم الثالث على التوالي بعد ظهورها في برنامج " معكم منى الشاذلي" مع زوجها الملحن مصطفى جاد.





ونشر مصطفى جاد عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو وهو يغني مع كارمن سليمان : " رينا يخليك لقبي" التي قدمتها بمناسبة زواجهما.





وقالت كارمن سليمان خلال الحلقة :"فضلت أقابله في الشغل لمدة 8 شهور بس مكنتش حاسة بحاجة »؛ موضحة أن زوجها هو الموديل الذي جسد حبيبها في كليبها الجديد.





وأكدت كارمن، أنها من الشخصيات التي لا تتأكد مشاعرها بسرعة؛ مما جعلها لا تعترف لزوجها بحبها له إلا بعد التأكد من مشاعرها.