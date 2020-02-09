ارتداء الكمامات في مدارس القاهرة الجديدة خوفا من كورونا

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح مع بداية الفصل الدراسى الثاني بجميع المدارس، لتعريف الطلاب بالأمراض المنتشرة، مثل كورونا ومخاطره على صحة الإنسان.





وقالت وزارة التربية والتعليم إنه تنفيذا لمبادرة 100 مليون صحة ، سيتم عمل المسح القومي الشامل لأمراض الانيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية اعتبارا من 10 فبراير 2020 ، في جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة عربي و لغات والدولية والتربية الخاصة والتعليم المجتمعي والوافدين .





وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة وجود منسق بالمدارس يختاره مديرو المدرسة للتواصل مع منسق الإدارة.



