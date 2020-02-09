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تعليم

ارتداء الكمامات في مدارس القاهرة الجديدة خوفا من كورونا

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:49 ص
عودة الدراسة
عودة الدراسة
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ياسـمين بدوي
ظهرت اليوم في إحدى مدارس القاهرة الجديدة مشاهد لتلاميذ يرتدون كمامات أثناء تواجدهم بالمدرسة، وذلك في ظاهرة تحدث لأول مرة بالتزامن مع انتشار وباء كورونا الجديد في عدد من الدول.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح مع بداية الفصل الدراسى الثاني بجميع المدارس،  لتعريف الطلاب بالأمراض المنتشرة، مثل كورونا ومخاطره على صحة الإنسان.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه تنفيذا لمبادرة 100 مليون صحة ، سيتم عمل المسح القومي الشامل لأمراض الانيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية اعتبارا من 10 فبراير 2020 ، في جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة عربي و لغات والدولية والتربية الخاصة والتعليم المجتمعي والوافدين .

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة وجود منسق بالمدارس يختاره مديرو المدرسة للتواصل مع منسق الإدارة.

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات لجميع المديريات التعليمية بإعداد حجرة في كل مدرسة بها 5 كراسي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، وتصنيف المدارس لمدارس حضر وريف ، وتنفيذ ندوات توعية للطلاب وأولياء الأمور بالاستعانة بأطباء متخصصين، والتوعية من خلال اجتماعات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، وعرض فيديوهات تعليمية على التلاميذ عن تلك الأمراض بحجرة الوسائط المتعددة.
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