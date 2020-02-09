انتظام الدراسة فى الغربية وتشديدات على التوعية بفيروس كورونا

شهدت مدارس قرى ومراكز محافظة الغربية صباح اليوم انتظام سير فعاليات الدراسة التعليمية تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني وسط حضور ما يزيد عن ٤٥٦ ألف طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والفني على مستوى المحافظة.





صرح بذلك ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أنه أجرى جولة تفقدية للوقوف على أوضاع الدراسة بالفصول المدارس، مشددا على تفعيل جميع الطلابية والتربوية والاجتماعية والرياضية لجميع الطلاب والطالبات لتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية.





وأصدر وكيل التعليم توجيهاته إلى مديري الإدارات التعليمية على ضرورة المرور الدوري ميدانيا على جميع المدارس وسماع شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم وتذليل أي عقبات محتملة أن تواجههم.



