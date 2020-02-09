تحيا مصر ويحيا السيسي.. شاهد هتافات أهالي الصيادين بعد عودتهم لأرض الوطن

32 صيادًا

تم احتجازهم في اليمن وعودتهم إلى أرض الوطن، بعد تدخل السلطات المصرية





وسط أجواء من الفرح والسعادة استقبلت مصر عامة ومحافظة دمياط خاصة، الصيادين العائدين من اليمن بعد مرور ما يقرب من 70 يومًا من الاحتجاز فى اليمن، عندما دخلوا إلى مناطق محظورة في البحر الأحمر وعدن للصيد فيها.





وفور تلقى القيادة السياسية نبأ احتجاز 32 صيادًا تم التنسيق مع عدة جهات مصرية للتواصل مع اليمن والسعودية بمعاونة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتم التوصل إلى مقر الصيادين ونقلهم إلى ميناء الحديدة، ومنها إلى مطار صنعاء ومنها للقاهرة"، حيث كلف الرئيس السيسى بتخصيص طائرة لنقلهم من مطار صنعاء إلى القاهرة، يرفعون أعلام مصر ويهتفون "تحيا مصر ويحيا السيسي".

قدمت الإعلامية لميس سلامة، فيديو يعبر عن فرحة أبناء مصر الصيادين بعد إنهاء أزمةمصريًا