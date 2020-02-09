بث مباشر.. الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية برئاسة الرئيس السيسى

حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لمتابعيها وقرائها، نقدم لكم بثا مباشرا لفعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتى يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، و تعقد تحت شعار "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا"، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات ومسئولي 55 دولة أفريقية وعدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش.





كما يشارك الرئيس السيسي في الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي ستعقد في إطار القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين.





وسيلقى الرئيس كلمة أمام القمة يستعرض خلالها الإنجازات التى حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، وما تم من اجتماعات أفريقية سواء فى مصر أو في دول القارة، كما يعرض رؤية مصر، فيما يخص خريطة الطريق الأفريقية التي جرى تدشينها خلال العام الماضي.



