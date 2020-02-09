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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 9-2-2020

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:05 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
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قسم الاقتصاد
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة متميزة لقرائه، ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم ،الأحد، 9 فبراير 2020 بسوق العبور.

وسجلت الطماطم ما بين 2 و4 جنيه للكيلو ، البطاطس بين 2 و3 جنيه، البصل بين 3 و5 جنيهات.

وتراوحت الكوسة بين 3 و6 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و11 جنيها.

وسجل الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات ، الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

وسجل الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات ، القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
 
فيما يتعلق بأسعار الفاكهة ، سجل البرتقال البلدي بين 2  و4 جنيهات، البرتقال السكري بين 2  و4 جنيهات ، البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

وتراوح اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه ، الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

وسجلت الفراولة من 5 إلى 9 جنيهات ،الجوافة  من 4 الى 7 جنيهات، الرمان من 5 الى 9 جنيهات  والكانتلوب من 4 الى 7 جنيهات.

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