أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 9-2-2020

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة متميزة لقرائه، ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم ،الأحد، 9 فبراير 2020 بسوق العبور.





وسجلت الطماطم ما بين 2 و4 جنيه للكيلو ، البطاطس بين 2 و3 جنيه، البصل بين 3 و5 جنيهات.





وتراوحت الكوسة بين 3 و6 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و11 جنيها.





وسجل الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات ، الملوخية بين 4 و6 جنيهات.





وسجل الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات ، القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

فيما يتعلق بأسعار الفاكهة ، سجل البرتقال البلدي بين 2 و4 جنيهات، البرتقال السكري بين 2 و4 جنيهات ، البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.





وتراوح اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه ، الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.





وسجلت الفراولة من 5 إلى 9 جنيهات ،الجوافة من 4 الى 7 جنيهات، الرمان من 5 الى 9 جنيهات والكانتلوب من 4 الى 7 جنيهات .



