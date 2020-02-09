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اقتصاد

الأهلي المصري وقطر الوطني يرتبان تمويلا مشتركا لصالح شركة كونكريت بلس للهندسة

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:17 م
البنك الاهلى
البنك الاهلى
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احمد عبد القوى

من خلال تحالف مصرفي مكون من "البنك الأهلي المصري" كوكيل للتمويل و"بنك قطر الوطني الأهلي تم توقيع عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة تصل إلى 1.8 مليار جنيه لصالح شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات وذلك بغرض تنفيذ عملية المقاولات المسندة للشركة من جانب جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والخاصة بالمرحلة الأولى من اعمال تنفيذ مشروع كمبوند سكني بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة.


تم توقيع عقد التمويل بمقر البنك الأهلي المصري بحضور قيادات البنكين المشاركين في التمويل متمثلة في يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الاهلي المصري" وبهاء الشافعي نائب المدير العام ورئيس قطاع الائتمان والاستثمار ببنك قطر الوطني الأهلي" إلى جانب قيادات شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات متمثلة في حسام فكري وطارق يوسف الشركاء التنفيذيين للشركة، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من الجانبين.


عقب التوقيع أكد قيادات البنوك أن التمويل يعد تأكيدا على قدرة البنوك على المشاركة في ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومنها قطاع البناء والتشييد والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يتيح تحت مظلته العدد الكبير من فرص العمل ودعم العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، مؤكدا أن المشروع يتماشى مع استراتيجية الدولة في إنشاء المزيد من المدن الجديدة والتجمعات العمرانية.

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