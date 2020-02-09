رغم الصقيع .. انتظام الطلاب وبدء الدراسة بجميع مدارس الدقهلية

بدأت الدراسة اليوم، الأحد للفصل الدراسى الثانى بمدارس نظام الفترة الواحدة بالدقهلية .



فيما انطلقت أمس السبت الدراسة بالمراحل الابتدائية والإعدادية بمحافظة الدقهلية التى تعمل بنظام الفترتين على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.



وشهدت المدارس توافدا كبيرا من قبل الطلاب حيث قاموا بالتوجه إلى مدارسهم رغم حالة الطقس غير المستقر، خاصة مع هبوب الرياح الشديدة والصقيع.



وشهدت الشوارع تزاحما شديدا وانتظم ضباط وأفراد شرطة المرور بالشوارع الرئيسية لتيسير الحركة المرورية.



وتفقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ومديرى الإدارات المختلفة، عددا من المدارس لمتابعة العملية التعليمية وسيرها والاطمئنان على سيرها.



