AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رغم الصقيع .. انتظام الطلاب وبدء الدراسة بجميع مدارس الدقهلية

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:20 ص
عودة الدراسة
عودة الدراسة
Advertisements
بدأت الدراسة اليوم، الأحد للفصل الدراسى الثانى بمدارس نظام الفترة الواحدة بالدقهلية .

فيما انطلقت أمس السبت الدراسة بالمراحل الابتدائية والإعدادية بمحافظة الدقهلية  التى تعمل بنظام الفترتين على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

وشهدت المدارس توافدا كبيرا من قبل الطلاب حيث قاموا بالتوجه إلى مدارسهم رغم حالة الطقس غير المستقر، خاصة مع هبوب الرياح الشديدة والصقيع.

وشهدت الشوارع تزاحما شديدا وانتظم ضباط وأفراد شرطة المرور بالشوارع الرئيسية لتيسير الحركة المرورية.

وتفقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ومديرى الإدارات المختلفة، عددا من المدارس لمتابعة العملية التعليمية وسيرها والاطمئنان على سيرها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس أسوان.. صور

38 ألف طالب يبدأون امتحانات نصف العام بمدارس الدقهلية .. اليوم

رغم الطقس السيئ.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر وفنون جميلة حلوان.. و38 ألف طالب يبدأون اختبارات نصف العام بمدارس الدقهلية

انتظام الدراسة بجميع مدارس الفترتين بالبحيرة

انطلاق الدراسة بمدارس الفترتين بالدقهلية وسط طقس غير مستقر

في أول أيامها.. انتظام الدراسة في 225 مدرسة بـ كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يحذر المصريين من فيلم إخواني تركي.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما: بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل

الزمالك يسعى لفك عقدة الـ 14 عاما أمام الإسماعيلي بـ الدوري

هل لمس الكلاب ينقض الوضوء ؟ الإفتاء تحسم الجدل

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

AdvertisementS

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

لإعادة الحياة في الصين.. جاكي شان يعلن مكافأة 140 ألف دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزيد في الثلاثينات .. جمال شعبان يكشف أسباب وأعراض أمراض القلب عند النساء

أكثر السيارات السيدان مبيعا في مصر 2019.. صور

مشروب الصباح .. 3 حيل لتجنب أضرار القهوة