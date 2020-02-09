AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا يتابع العمل بمحطة بوتاجاز شوشة ويستمع لمطالب العمال .. صور

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الهدف من الجولات الميدانية للمشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة، التعرف على أسلوب العمل المتبع، وسبل تطويره بشكل يحقق فائدة للمحافظة وللعاملين بالمشروع، إلى جانب فحص جميع المشكلات التي تواجه المشروع، وسبل حلها والوقوف على ما يحققه من أرباح أو ما يقع به من خسائر.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمحطة تعبئة بوتاجاز شوشة، بمركز سمالوط، لمتابعة العمل والوقوف على آخر المستجدات، والاطمئنان على مدى مطابقة الأسطوانات للمواصفات القانونية المقررة من حيث التعبئة والوزن، حيث تقع المحطة على مساحة 9 أفدنة وتعمل بطاقة إنتاج شهري 900 ألف أسطوانة تغطى أكثر من نصف احتياجات المحافظة، كما تضم المحافظة خطين إنتاج بطاقة إنتاجية 2350 أسطوانة / ساعة.


تفقد المحافظ خلال جولته بالمحطة صهاريج الغاز الأفقية وغرفة طلمبات الغاز وكذلك مظلة التعبئة الثانية والثالثة، وتابع الأعمال الخاصة بوزن الأسطوانة، مشددًا على إتباع كافة إجراءات السلامة المهنية، من خلال تدريب العاملين على التعامل مع المخاطر.


استمع المحافظ لشرح عن مراحل العمل، وكمية الغاز الصب الواردة للمحطة، وحجم الأسطوانات التي تخرج من المحطة يوميًا، ومدى الالتزام بالدورة المستندية لتسليم الأسطوانات إلى السيارات لنقلها ومتابعة مديرية التموين والوحدة المحلية لخط سير الأسطوانات، مؤكدا على تواجد مفتش للتموين مقيم بالمحطة، كما اطمأن المحافظ على إجراءات الأمن والسلامة المهنية.


وفي ختام جولته استمع المحافظ، لمطالب عدد من العمال، ووعد المحافظ بالنظر في تلك الطلبات وبحثها سريعًا.


محافظ المنيا يتابع العمل بمحطة بوتاجاز شوشة ويستمع لمطالب العمال .. صور
محافظ المنيا يتابع العمل بمحطة بوتاجاز شوشة ويستمع لمطالب العمال .. صور
محافظ المنيا يتابع العمل بمحطة بوتاجاز شوشة ويستمع لمطالب العمال .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شاهد.. الصور الحقيقية لحفيدات الراحلة نادية لطفي

Wake Cap.. اختراع شاب سعودي من الرفض إلى استثمارات بالملايين

مدرب أسوان: الظروف العائلية لـ الصباحي دفعتني للموافقة على رحيله.. فيديو

عبد الناصر محمد: الحكام ممنوعون من طرد لاعبي الأهلي

رانيا يوسف مطلوبة على جوجل

فيديوجراف.. نجمة ذا فويس بتول بني تخلع الحجاب

AdvertisementS

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

لإعادة الحياة في الصين.. جاكي شان يعلن مكافأة 140 ألف دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزيد في الثلاثينات .. جمال شعبان يكشف أسباب وأعراض أمراض القلب عند النساء

أكثر السيارات السيدان مبيعا في مصر 2019.. صور

مشروب الصباح .. 3 حيل لتجنب أضرار القهوة