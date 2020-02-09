محافظ المنيا يتابع العمل بمحطة بوتاجاز شوشة ويستمع لمطالب العمال .. صور

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الهدف من الجولات الميدانية للمشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة، التعرف على أسلوب العمل المتبع، وسبل تطويره بشكل يحقق فائدة للمحافظة وللعاملين بالمشروع، إلى جانب فحص جميع المشكلات التي تواجه المشروع، وسبل حلها والوقوف على ما يحققه من أرباح أو ما يقع به من خسائر.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمحطة تعبئة بوتاجاز شوشة، بمركز سمالوط، لمتابعة العمل والوقوف على آخر المستجدات، والاطمئنان على مدى مطابقة الأسطوانات للمواصفات القانونية المقررة من حيث التعبئة والوزن، حيث تقع المحطة على مساحة 9 أفدنة وتعمل بطاقة إنتاج شهري 900 ألف أسطوانة تغطى أكثر من نصف احتياجات المحافظة، كما تضم المحافظة خطين إنتاج بطاقة إنتاجية 2350 أسطوانة / ساعة.





تفقد المحافظ خلال جولته بالمحطة صهاريج الغاز الأفقية وغرفة طلمبات الغاز وكذلك مظلة التعبئة الثانية والثالثة، وتابع الأعمال الخاصة بوزن الأسطوانة، مشددًا على إتباع كافة إجراءات السلامة المهنية، من خلال تدريب العاملين على التعامل مع المخاطر.





استمع المحافظ لشرح عن مراحل العمل، وكمية الغاز الصب الواردة للمحطة، وحجم الأسطوانات التي تخرج من المحطة يوميًا، ومدى الالتزام بالدورة المستندية لتسليم الأسطوانات إلى السيارات لنقلها ومتابعة مديرية التموين والوحدة المحلية لخط سير الأسطوانات، مؤكدا على تواجد مفتش للتموين مقيم بالمحطة، كما اطمأن المحافظ على إجراءات الأمن والسلامة المهنية.





وفي ختام جولته استمع المحافظ، لمطالب عدد من العمال، ووعد المحافظ بالنظر في تلك الطلبات وبحثها سريعًا.



