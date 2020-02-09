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تعليم

علي هامش أسبوع الجامعات.. ضيوف سوهاج يزورون متحف الآثار

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:25 ص
اسبوع شباب الجامعات
اسبوع شباب الجامعات
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خالد رياض

نظمت جامعة سوهاج زيارة لضيوف الجامعة ممن شاركوا في افتتاح الأسبوع الأول للجامعات المصرية، والذي تنظمه الجامعة في الفترة من 8 إلى 14 فبراير الحالي، حيث اصطحب الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا،  والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، وبحضور الدكتور احمد سليمان والدكتور مصطفى عبد الخالق نائبي رئيس الجامعة، في زيارة الي مقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وكذلك متحف سوهاج القومي.


وأوضح أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي للجامعة، أن الزيارة للمقر الجديد شملت تفقد عدد من الكليات الجديدة وبعض المنشآت الحديثة، منها مركز المؤتمرات الدولي، قاعة قناة السويس الجديدة، مبنى تكتولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك مباني رياض الأطفال، والحقوق وغيرها ممن جار العمل الإنشائي بها.


 وقد أشاد ضيوف الجامعة بمستوى الإنجاز المحقق على ارض الواقع من أعمال البنية التحتية والمنشآت الجديدة وأعمال التطوير المستمرة، متمنين التقدم والازدهار لإدارة الجامعة.


جدير بالذكر أن الجولة انتهت بزيارة لمتحف سوهاج القومي وتفقد المدن الجامعية المستضيفة للوفود المشاركة في فعاليات الأسبوع.

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