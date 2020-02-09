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صباح البلد يعرض إنجازات أبو العينين رجل الصناعة المصرية.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:09 ص
ابو العنين
ابو العنين
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "صدى البلد" ببرنامج صباح البلد فى فقرة السوشيال ميديا فيديو عن بعض إنجازات محمد أبو العينين، رجل الصناعة الوطنى، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى.

وتوالت ردود الفعل من قيادات حزب مستقبل وطن المؤيدة والمشيدة بتعيين رجل الصناعة محمد أبو العينين نائبا لرئيس الحزب للمجالس النيابية، وخوضه الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة.

وكان حزب مستقبل وطن قد قرر اختيار أبو العينين بإجماع قيادته وأعضاء الحزب، برئاسة المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولى الأمين العام، وعصام هلال عفيفي أمين التنظيم.

من جانبه، أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اختيار الحزب لرجل الصناعة محمد أبو العينين، مُرشحًا فى الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة؛ لم يأت من فراغ، لأنه مثّل الدائرة من قبل تحت قبة البرلمان لعدة دورات، وما زالت شعبيته بين أبنائها قائمة حتى اليوم، على خلفية ما قدمه من خدمات، ولم ينقطع يومًا واحدًا عن التواصل معهم.

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى التقدير الدولى لـ «أبو العينين» متمثلًا فى اختياره رئيسًا شرفيًا للبرلمان الأورو متوسطى، وأن ترحيب أهالى الدائرة وفرحتهم بترشحه يؤكد أن الحزب يسير فى الاتجاه الصحيح وفق ما وضعه من قواعد مجردة وشفافة لاختيار مرشحيه فى أى انتخابات، وهو ما سنؤكده فى كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

فى السياق ذاته، أكد المهندس حسام الخولى، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن انضمام محمد أبو العينين للحزب، إضافة كبيرة له.
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