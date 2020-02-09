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برلمان

برلماني: تحويل الاختراعات لمشروعات يحقق منفعة عامة للشباب والشركات

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:28 ص
النائب طارق متولي،
النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة
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فريدة محمد
أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل اللجنة الوزارية لحماية حقوق الملكية الفكرية، لمنح تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، بما يسهم في تحقيق المنفعة العامة للدولة المصرية، وتحويل الاختراع الى مشاريع قومية لخدمة الدولة والمواطنين.

وأوضح متولى فى بيان صحفى له أن تشكيل اللجنة يساعد فى إعطاء أمر التسجيل الإجبارى للأدوية الخاصة بالأوبئة والأمراض المنتشرة فى مصر، دون الرجوع للشركات المصنعة، بالإضافة إلى توفير الأدوية باهظة الثمن بسبب حقوق الملكية الفكرية كعلاجات الفيروسات الكبدية والقلب وغيرها من الأدوية.

وأشار إلى أننا تأخرنا كثيرا في إصدار هذا القرار منذ صدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في عام 2002 من 18 عام، حيث تزداد الآن المخاوف بشأن الحماية المفرطة للملكية الفكرية التي تعمل كحاجز للابتكار وانتشاره ، فتستخدم غالبية براءات الاختراع ليس لإنتاج كقيمة تجارية، ولكن لإنشاء غطاءات قانونية دفاعية يمكن أن تُبعد المنافسين المحتملين.

وأضاف أن الملكية الفكرية بحقوقها الحصرية توجد احتكارا لأصحابها، تسعى الدول بشكل مجمل لمحاربته، حيث تسعى الدول الصناعية إلى مراقبة حقوق الملكية للتأكد من أن مالك أو ملاك براءات الاختراع لن يقوموا باستغلال حقوقهم من خلال احتكار أسواق أخرى أو من خلال ممارسات احتكارية ضارة للسوق ومضرة بالمنافسة.
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