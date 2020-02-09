AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع قادة الدول الأفريقية .. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:03 ص
الرئيس السيسي يلتقط
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع قادة ورؤساء الدول الأفري
Advertisements
فرح علاء الخولي

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع قادة ورؤساء الدول الأفريقية المشاركين في قمة الاتحاد الإفريقي والتي ترأسها مصر. 


ويشارك الرئيس السيسي  في الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي ستعقد في إطار القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين.

 

 وسيلقى الرئيس  كلمة أمام القمة يستعرض خلالها الإنجازات التى حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقى، وما تم من اجتماعات إفريقية سواء فى مصر أو في دول القارة كما يعرض رؤية مصر فيما يخص خريطة الطريق الأفريقية التي جرى تدشينها خلال العام الماضي.

 

ومن المقرر أن تجرى غدا مراسم تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي من مصر إلى جنوب أفريقيا.

 

وشارك الرئيس السيسي في افتتاح قمة منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا، حيث ألقى كلمة أكد خلالها أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء تأسست على إرادة أفريقية خالصة تجسد مبدأنا الراسخ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، فهي تتمتع باستقلالية في عملها، ولا تخضع لتدخلات من داخل أو خارج القارة، الأمر الذي يؤكد العزيمة الصادقة لشعوب وقادة القارة بالدفع نحو عملية الإصلاح الذاتي وتعزيز قيم الديمقراطية، وسيادة القانون واحترام المواطن وحقوقه. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يصل أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي

الرئيس السيسي يصل إثيوبيا للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية

في قمة إسكات البنادق.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر تجاه قضايا الاستقرار والتكامل التجاري والتنمية بإفريقيا

نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح قمة منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا

السيسي يشارك في افتتاح قمة منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا.. ويؤكد: التزام الدول الأعضاء بإتمام عمليات المراجعة دليل صدق الجهود لتعميق الإصلاح الشامل في القارة السمراء

شاهد .. لحظة وصول الرئيس السيسى للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى القمة الإفريقية

ترشيحاتنا

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

النور جه.. اتبع تلك الخطوات قبل توصيل الفيشة

طرق التقرب إلى الله.. 10 خطوات عملية تجعل المولى يرضى عنك ويرزقك التوفيق في الدنيا والآخرة

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

البسوا تقيل .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد .. فيديو

أذكار الصباح الصحيحة مكتوبة.. رددها لتحصن نفسك من وساوس الشياطين وأعين الإنس والجن

AdvertisementS

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول كوب عصير ليمون على الريق؟

تزيد في الثلاثينات .. جمال شعبان يكشف أسباب وأعراض أمراض القلب عند النساء

أكثر السيارات السيدان مبيعا في مصر 2019.. صور