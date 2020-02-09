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محافظات

استمرار غلق ميناء البرلس لليوم الثالث بسبب سوء الأحوال الجوية

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:11 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قررت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس استمرار غلق الميناء لليوم الثالث على التوالي أمام حركة الملاحة؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقال مدير الميناء يسري الدسوقي -في بيان اليوم "الأحد"- إنه لم يتم التصريح لدخول أو خروج أي مركب صيد إلى البحر المتوسط؛ لاشتداد الرياح وارتفاع أمواج البحر، وذلك حفاظا على أرواح الصيادين.

من ناحية أخرى، رفع محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين درجة الاستعداد القصوى في المرافق العامة بالمدن والقرى؛ نظرا لشدة نوة المستلفات - كما يطلق عليها مجتمع الصيادين - والتي تكون شديدة الرياح والأمطار، مكلفا رؤساء المصالح بإزالة آثار الأمطار أولا بأول وخاصة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

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