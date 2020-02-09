إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق البحر الأحمر بأسيوط

أصيب صباح اليوم، 4 أشخاص نتيجة حادث تصادم على طريق البحر الأحمر في محافظة أسيوط عند الكيلو 80 اتجاه "سوهاج –أسيوط".





تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق البحر الأحمر عند الكيلو 80 في حدود محافظة أسيوط وإصابة 4 أشخاص.





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على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسي مدير إدارة المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم سيارتين، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم الدفع بقوات إدارة المرور على الطريق، فى محاولة لرفع أثار الحادث، وإعادة حركة السير، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسيوط العام.





جارِ تحرير محضر بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة.