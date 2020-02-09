تعليم الشرقية: انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استقبال مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم، الأحد، الفصل ‏الدراسي الثاني 2019 /2020، مشيرا إلى الانتهاء من جاهزية جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لانتظام اليوم الدراسي وتحقيق أعلى الدرجات.





كما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة مديري الإدارات التعليمية وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للتأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس بمقر عملهم ولتحقيق الانضباط في العمل.





وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس والتنسيق مع إدارات المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.





وأشار المحافظ إلى أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب وتجهيز الكتب الدراسية ومراعاة سد العجز بالمدارس وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة الطلاب.





ومن المقرر استقبال مليون و133 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية في 3060 مدرسة على مستوى المحافظة.