نائب: ضعف المعاشات وارتفاع تكلفة دور الرعاية أبرز مشكلات المسنين في مصر

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون، وعضو لجنة التعليم، أن كثيرا من أصحاب المعاشات لا يكفيه مبلغ المعاش، خاصة أن شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات يقل دخلهم عن 1200 جنيه، ولديهم أبناء فى التعليم، أو على وشك الزواج، وبالتالى التزاماتهم كثيرة، وهؤلاء يعملون من أجل زيادة الدخل.









وأوضح بركات فى بيان صحفى له، أن المادة 14 من قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، تحظر على أصحاب المعاشات العمل، وتلزم من يلتحق بأى عمل منهم إبلاغ هيئة التأمينات بعمله وقيمة راتبه خلال شهر من العمل، مع إلزام المؤسسة التى يعمل فيها بذلك، وهو ما يضعهم تحت رحمة أصحاب الأعمال أكثر، كما انها ستحرمهم من أى زيادة فى الدخل هم فى حاجة إليها.









وأشار إلى أنه بلغ عدد المنتفعين من معاش التضامن الاجتماعى من كبار السن فى المرحلة العمرية من 60 عامًا فأكثر، حوالى 1.7 مليون مسن، وبلغت نسبة المنتفعين من معاش العجز الكلى 42.8% يمثلون أعلى نسبة من إجمالي المنتفعين، يليهم معاش الأرامل بنسبة 18.3%، فيما كانت نسبة الذين ينتفعون بمعاش الشيخوخة هى الأقل وبلغت 12.1%.، إلا أن المعاشات الهزيلة لا تمثل شيئًا بالنسبة للأسرة اليوم، والأسعار فى ارتفاع مستمر، والأبناء يحتاجون مساعدة والدهم حتى بعد الزواج، لذلك فتطبيق هذه المادة سيكون كارثة بالنسبة لهم، وطالب النائب بضرورة زيادة المعاشات حتى يصبح هؤلاء فى غنى عن العمل بعد هذه السن.





وأضاف أنه وفقا للإحصاءات الرسمية التى تؤكد أن عددهم وصل إلى 6 ملايين مسن،والعدد قابل للزيادة بسبب تقدم الرعاية الطبية، لذا لابد من تقديم الرعاية والدعم الكامل لهذه الفئة لاعادة إدماجهم فى المجتمع والاستفادة منهم، بدلا من تركهم فريسة للأمراض، كما أصبح لابد من إعادة النظر فى كيفية الاستفادة من هذه الطاقة البشرية المهدرة، خاصة مع تزايد أعداد المسنين فى مصر.





وأشار النائب إلى أن التضامن تضع أسعارًا خيالية تحرم هؤلاء من الرعاية الاجتماعية، فأسعار الدور الحكومية تبدأ بـ 1000 جنيه شهريًا وتصل لأكثر من ذلك داخل الدور الخاصة، مَن يقدر على هذا وهناك قرابة 168 دارا للمسنين على مستوى 22 محافظة يستفيد منها حوالي 6 آلاف مسن ومسنة، بالإضافة إلى معاناة مع شركات تحول رعاية المسنين إلى بيزنس كبير، وبعضها يسعى لحل المشكلة من ناحية انسانية واقتصادية أيضا، فى حين أدركت وزارة الشئون الاجتماعية هذه المعاناة وأطلقت مشروعها جليس المسن لحل مشكلة رعاية المسنين، وتوفير فرص عمل للشباب.