رئيس القابضة للكهرباء يتابع أداء رؤساء شركات التوزيع

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن المهندس جابر دسوقى والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، والمهندس عبد المحسن خلف، يقومون بزيارات دورية لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.





وتابع المصدر أن تلك الزيارات تأتى فى إطار نقل الخبرات وتبادل المعلومات مع قيادات الشركات، وتجهيز القيادات لمعرفة خطط الوزارة لسهولة تنفيذها.



