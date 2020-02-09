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أخبار البلد

رئيس القابضة للكهرباء يتابع أداء رؤساء شركات التوزيع

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن المهندس جابر دسوقى والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، والمهندس عبد المحسن خلف، يقومون بزيارات دورية لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

وتابع المصدر أن تلك الزيارات تأتى فى إطار نقل الخبرات وتبادل المعلومات مع قيادات الشركات، وتجهيز القيادات لمعرفة خطط الوزارة  لسهولة تنفيذها.

وأوضح المصدر أن تلك الزيارات أيضا تتم للوقوف على أداء رؤساء الشركات وتقييمه، لافتا إلى أنه كان هناك زيارة أمس لشركة جنوب القاهرة امتدت لساعات لمتابعة الأداء وتبادل الآراء.
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