طلب إحاطة في البرلمان لمناقشة ضعف تأمين المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية

تقدم الناب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بشأن ضعف تأمين المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وسهولة اختراقها مع عدم فعالية تطويرها والاستثمار فيها.

وتضمن الطلب بأنه لا يخفي على أحد النهضة الإلكترونية التي تعيشها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، ومساعي مواكبة التطور التكنولوجي بجميع المجالات، ومن ثم إنشاء العديد من المواقع الإلكترونية لمختلف المؤسسات والجهات والوزارات الحكومية للتواصل مع الجمهور وتقديم خدماتها للمواطن بكل سهولة ويسر.





ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه مع إنشاء هذه المواقع الإلكترونية لم يتم الاهتمام بتطويرها وتأمينها بشكل جيد، ومن ثم نتفاجأ مع الوقت بأعمال اختراق لها مثلما حدث مؤخرا في وزارة الصحة، وهو الأمر الذي يؤكد ضعف التأمين، ليس في الصحة بمفردها ولكن بمختلف المواقع الإلكترونية الحكومية، مع ضرورة وجود رؤية نحو تطويرها والنهوض بها من ناحية تكون سهلة لتعامل مع الجمهور، ومن ناحية أخرى تكون مصدر من مصادر دخل المؤسسة الحكومية.





وأكد طلعت، أن التأمين القوي والتطوير لهذه المواقع من شأنه أن يكون مصدر دخل حقيقي للمؤسسة الحكومية، نظير التفاعل من المواطنين، مثلما يحدث في المواقع الإخبارية والتي تحصل على مقابل، من شركات البحث الكبري مثل شركة جوجل، ومن ثم المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين لديها فرصة كبيرة للاستفادة من ذلك مثل وزارة التموين والتربية والتعليم وغيرها، مطالبا بخطة عمل شاملة لتطوير هذه المواقع والنهوض بها من أجل أن تكون مصدر من مصادر تنمية الموارد الحكومية.