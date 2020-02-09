الحبس عقوبة كورونا.. الصين تشن حربا ضد مصابي فيروس الموت.. تفاصيل

عرضت فضائية الغد تقريرا عن تفاصيل الحياة في هونج كونج بعد تفشي فيروس كورونا.





ويشكل الحجر الصحى الذى فرضته هونج كونج على سكان الصين بعد تفشى كورونا، معضلة خاصة للسكان ويضطرون لعبور الحدود يوميا من أجل ذهابهم لأعمالهم في المدينة.





وكانت هونج كونج رفضت إغلاق حدودها البرية مع الصين بشكل كامل لكنها تأمل أن يثنى قرار الحجر الصحى الراغبين فى السفر عن هذه الفكرة، حيث إن هذا الأمر سيرغم المسافرين على الاختيار بين عائلاتهم وعملهم.





كما أثار وباء تفشى كورونا اضطرابا للعاملين العابرين للحدود، فقد أغلقت نقاط العبور تدريجيا لتقتصر على اثنتين فقط، بالإضافة للمطار.





وبات من أمس السبت على كل مسافر قادما من الصين أن يعزل نفسه أسبوعين فى منزله أو يتم إرساله لمركز إيواء قد خصصته السلطات، ويواجه مخالف القرار عقوبة السجن لمدة 6 أشهر.





يذكر أن فيروس كورونا يواصل انتشاره فى الصين وخارجها وارتفعت وفياته حتى الآن لـ 636 شخصًا فى الصين وعدد إصابات مؤكدة وصل أكثر من 31 ألف حالة.