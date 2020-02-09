بعد مقتل الريمي.. من يقود تنظيم القاعدة في اليمن؟

كشفت وسائل إعلام يمنية عن الزعيم المحتمل لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، عقب مقتل قاسم الريمي، زعيم التنظيم، في غارة أمريكية على مأرب.





وقالت وسائل إعلام يمنية إن سعد بن عاطف العولقي، من المتوقع أن يكون "أميرًا" للتنظيم الإرهابي في اليمن.





ورجحت أن يكون العولقي هو الزعيم الجديد، خاصة أنه يتمتع بحظوظ في قيادة التنظيم أكثر من خالد باطرفي.





وأوضحت تقارير يمنية أنه على الرغم من أن الأخير يعد القيادي الأبرز بعد قاسم الريمي، إلا أن التنظيم قد ينصب سعد العولقي أميرًا له مع بقاء باطرفي كرئيس لشورى التنظيم.





من جانبها، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 11 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال العولقي وباطرفي، ونشر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة في حسابه على "تويتر"، صورة للعولقي، قائلًا: "تعرض الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على سعد العولقي".





فيما أكد الإعلام اليمني عودة تنظيم القاعدة إلى محافظة شبوة بعد سيطرة قوات موالية للإخوان على المحافظة النفطية في الجنوب اليمني.



