دولة عربية.. أكبر بلد ملغومة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية

وصل عدد الضحايا نتيجة أعمال الحوثي باستخدام الألغام في اليمن خلال الأربع السنوات الماضية إلى أكثر من 300 شخص، وفقا لبعض السجلات الرسمية، ووفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية في سياق تقريرٍ لها.





وتؤكد بعض التقديرات أن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم أرضي، منذ بدء الحرب، ما جعل اليمن «أكبر دولة ملغومة» منذ الحرب العالمية الثانية.





وثق مشروع برنامج (ACLED) الدولي، المتخصص بجمع بيانات مناطق النزاع حول العالم وتحليلها، مقتل أكثر من 267 مدنيا على الأقل بفعل الألغام الحوثية في 140 حالة تم الإبلاغ عنها منذ العام 2016 وحتى 2019، وتشير التقديرات إلى أن عدد المقتولين بفعل الألغام يتجاوز 920 مدنيا، فضلا عن آلاف الجرحى.





وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أوضح في تصريح سابق أنه عند الساعة الثانية من فجر الأربعاء الماضي نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري.





ووفقا لبيانات ACLED، قتلت الألغام البحرية المرتجلة 13 صيادا على الأقل في عام 2018 وحده.





وتصدرت محافظة الحديدة المحافظات اليمنية في أعداد القتلى من المدنيين الأبرياء، وذلك بمجموع 115 مدنيا قتلوا منذ يناير عام 2016، ثم تعز والجوف بـ 69 و23 قتيلا على التوالي.