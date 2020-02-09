إنا أعطيناك الكوثر.. لماذا بدأت السورة بلفظ إنا.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن لغة العرب فيها تعظيم المتكلم نفسه، ويلجأ إليها القادة والملوك وكبار القوم، لكن مواضع الكلمة لها سياق ولحاق يتعلق بالمعنى فيفخم جل جلاله نفسه.





وأوضح جمعة، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي" أن الكوثر كلمة أتت من الكثير، فهي أسلوب العظمة والفخامة والله سبحانه أكبر من ذلك بكثير، والكثير يتضاءل أمام قدرته وعطائه عز وجل.



