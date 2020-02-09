AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

إنا أعطيناك الكوثر.. لماذا بدأت السورة بلفظ إنا.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:29 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن لغة العرب فيها تعظيم المتكلم نفسه، ويلجأ إليها القادة والملوك وكبار القوم، لكن مواضع الكلمة لها سياق ولحاق يتعلق بالمعنى فيفخم جل جلاله نفسه.

وأوضح جمعة، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي" أن الكوثر كلمة أتت من الكثير، فهي أسلوب العظمة والفخامة والله سبحانه أكبر من ذلك بكثير، والكثير يتضاءل أمام قدرته وعطائه عز وجل.

وأكمل المفتي السابق: السياق يقتضي التفخيم والتعظيم، بعض المفسرين قالوا إن الكوثر نهر في الجنة، لكن الكوثر من وجهة نظري هم أهل البيت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما المقصود بالكوثر في القرآن الكريم

حكم الاقتصار على قراءة الفاتحة في الصلاة | علي جمعة يرد

بدأت الصلاة في سن كبيرة وكنت أصلي متقطع.. كيف أعوض ما فاتني.. فيديو

هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي يجلس على كرسي ولا يسجد.. فيديو

هل كفارة يمين الظهار واجبة قبل الرجوع للزوجة؟ | تعرف على رأي العلماء

هل يجوز أخذ سجادة من المسجد ووضع أخرى مكانها ؟

ترشيحاتنا

شاهد.. الصور الحقيقية لحفيدات الراحلة نادية لطفي

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

مروة ميمي: ابني قتل عمدا وكان يحاول الهروب من القاتل.. فيديو

مدرب أسوان: الظروف العائلية لـ الصباحي دفعتني للموافقة على رحيله.. فيديو

أكثر السيارات السيدان مبيعا في مصر 2019.. صور

ارتفاع درجة حرارته.. أول ظهور لـ مصري محتجز في الصين.. فيديو

AdvertisementS

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول كوب عصير ليمون على الريق؟

تزيد في الثلاثينات .. جمال شعبان يكشف أسباب وأعراض أمراض القلب عند النساء

أكثر السيارات السيدان مبيعا في مصر 2019.. صور