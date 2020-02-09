نائب: زيارة المشاركين فى مسابقة القرآن العالمية للمعالم الأثرية أكبر دعاية للسياحة

أكد النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان ماحققته مسابقة الأوقاف العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم هذا العام من أعلى مشاركة دولية وأفريقية في تاريخها دليل قاطع على المصداقية الكبيرة لمصر فى تنظيم مثل هذه المسابقات بكل شفافية وعدالة ومصداقية.





وأشاد " المسعود " فى بيان صحفى له بالبرنامج الذى أعدته وزارة الاوقاف للمشاركين فى هذه المسابقة السابعة والعشرين وبحضور وفود من 63 دولة حول العالم لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية والمعالم الحضارية بالقاهرة اضافة الى مشاركة نخبة من المشاركين فى زيارة محافظة الوادي الجديد بمناسبة افتتاح وزير الأوقاف مسجد المطار بمدينة الخارجة وافتتاح الدورة التدريبية المشتركة بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم معتبرا ذلك الامر بمثابة اكبر دعاية وتشجيع للسياحة والاثار المصرية عالميا.





واعلن النائب محمد المسعود تأييده التام لرؤية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف وتأكيده على أن أي ترقية علمية في الأوقاف تشترط حفظ القرآن ، مؤكدا ان وزارة الاوقاف اصبح لها دورها الكبير والملموس فى الاهتمام بالأطفال والنشئ وتشجيعهم على حفظ القرآن الكبير من خلال نشر الكتاتيب والمدارس القرآنية فى مختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أناب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ27، والتي تعقدها الأوقاف بدءا من غد السبت، حتى الأربعاء المقبل ويبلغ إجمالي عدد الدول المشاركة في المسابقة 63 دولة منها 30 دولة أفريقية، وعدد المتسابقين 85 متسابقًا، وعدد المحكمين 10 محكمين، ومن المقرر تكريم الفائزين الأوائل في المسابقة خلال احتفال وزارة الأوقاف بـ"ليلة القدر" للعام الهجري الجاري.