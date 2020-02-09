لأصحاب الدايت.. طريقة عمل سلطة الخضراوات والبيض

يبحث أصحاب الدايت عن العديد من الوصفات الخفيفة للأكلات لتقليل نسبة الدهون والسعرات الحرارية، ومن أفضل الأطباق الشهية المفيدة والمناسبة للريجيم هي سلطة الخضراوات والبيض في وجبة الإفطار أو العشاء.
مكونات سلطة الخضراوات والبيض :
2 ثمرة بطاطس
كوب بازلاء
4 بيضات
4 ملاعق زيت زيتون
ليمونة
ملعقة بقدونس
ملح و فلفل اسود
طريقة عمل سلطة الخضروات و البيض :
قطعي البطاطس مكعبات و اسلقيها في ماء مغلي ثم صفيها واتركيها حتى تبرد
ضعي البازلاء في نفس ماء البطاطس واتركيها على النار لمدة 5 دقائق
اسلقي البيض ثم قطعيه شرائح
في طبق ضعي الجرجير والبيض المسلوق ومكعبات البطاطس
رشي عليها زيت الزيتون مع الملح والفلفل والليمون ثم زينيها بالبقدونس .