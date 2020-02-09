لأصحاب الدايت.. طريقة عمل سلطة الخضراوات والبيض





مكونات سلطة الخضراوات والبيض :

2 ثمرة بطاطس

كوب بازلاء

4 بيضات

4 ملاعق زيت زيتون

ليمونة

ملعقة بقدونس

ملح و فلفل اسود





طريقة عمل سلطة الخضروات و البيض :





قطعي البطاطس مكعبات و اسلقيها في ماء مغلي ثم صفيها واتركيها حتى تبرد

ضعي البازلاء في نفس ماء البطاطس واتركيها على النار لمدة 5 دقائق

اسلقي البيض ثم قطعيه شرائح

في طبق ضعي الجرجير والبيض المسلوق ومكعبات البطاطس

رشي عليها زيت الزيتون مع الملح والفلفل والليمون ثم زينيها بالبقدونس .

يبحث أصحاب الدايت عن العديد من الوصفات الخفيفة للأكلات لتقليل نسبة الدهون والسعرات الحرارية، ومن أفضل الأطباق الشهية المفيدة والمناسبة للريجيم هي سلطة الخضراوات والبيض في وجبة الإفطار أو العشاء.