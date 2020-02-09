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رياضة

لم يتحقق في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.. إنجاز جديد لـ رونالدو مع يوفنتوس

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:47 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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محمد السعيد
حقق البرتغالي كريستانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، إنجازا تاريخيا، خلال مشاركته مع يوفنتوس، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ورغم سقوط يوفنتوس المفاجئ أمام فيرونا بنتيجة 2 -1، إلا أن رونالدو واصل تحطيمه للأرقام القياسية، بعدما سجل هدفا في شباك فيرونا.

وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 10 مباريات متتالية، في بطولتين مخلتفتين بالدوريات الخمس الكبري.

وكان رونالدو سجل في 10 مباريات متتالية بالدوري الإسباني موسم 2015، عندما كان لاعبا لريال مدريد، ونجح في تكرار نفس الإنجاز هذا الموسم.

وشارك رونالدو مع يوفنتوس في 20 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهما 20 هدفا، وصنع هدفين آخرين.

يذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه إنتر ميلان، صاحب المركز الثاني.
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