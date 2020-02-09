عقب إصابة الجناح الطائر لـ صنداونز.. صدى البلد يرصد أشهر الإصابات المروعة لنجوم كرة القدم

تعرض ثابيلو مورينا، الجناح الأيمن لفريق صن داونز، الجنوب أفريقى لإصابة خطيرة ومروعة خلال مباراة سوبر سبورت، ضمن منافسات دور الـ16، من كأس جنوب أفريقيا.





وجاءت هذه الإصابة قبل مواجهة مرتقبة بين الأهلي وصنداونز في إطار منافسات الدور ربع النهائي بدور أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجاري.





هذه الإصابة المروعة أعادت إلى الأذهان إصابات تعرض لها نجوم كرة القدم في مختلف المنافسات، يرصدها صدى البلد على النحو التالي:

أندريه جوميش

في نوفمبر 2019 تعرض أندري جوميش لاعب وسط إيفرتون بكسر مضاعف في ساقه، بعد تدخل عنيف من الكوري سون مين لاعب توتنهام، وهي الإصابة التي ستبعد اللاعب عن الملاعب لمدة عام على الأكثر وغيابه عن فريقه حتى نهاية هذا الموسم.

بيتر تشيك

أصيب بيتر تشيك حارس مرمى أرسنال الحالي، بارتجاج شديدفي المخ عام 2006، حين كان لاعبا في صفوف تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعد صدام قوي مع لاعب ريدينج حينها، ستيفن هانت، وغاب تشيك عن كرة القدم عام كامل، وحين عاد ارتدى واقيا للجمجمة، لا زال يرتديه حتى الآن.

محمد إبراهيم

في عام 2016 تعرض محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، بكسر في الساق في مباراة الزمالك أمام صنداونز في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا، وغاب إبراهيم عن الملاب قرابة عام، ليعود مجددا إلى الزمالك ولكن على غير مستواه المعهود.





ديمبا با

تعرض السنغالي ديمبا با لاعب تشيلسي وإيفرتون الإنجليزيين السابق، لإصابة مروعة بكسر في ساقه عندما لعب بصفوف فريق شانجهاى شينو الصيني، وأنهت هذه الإصابة مسيرته الاحترافية في ملاعب كرة القدم.





رونالدو البرازيلي

عام 1999، أصيب الظاهرة رونالدو في مباراة فريقة انتر ميلان أمام نادى ليتشى الإيطالي بقطع فى الرباط الصليبي، وغاب لمدة 4 أشهر، وحين عاد أصيب في أول مشاركة له في نهائي كأس إيطاليا عام 2000، ليسقط مجددا، ويتبين إصابته بانقطاع أربطة القدم، ليغيب عن الملاب 5 أشهر آخرين.





هذه الإصابة دفعت النقاد إلى القول إن رونالدو لن يعود منها مجددًا للعب كرة القدم، لكن عاد من باب العظماء، وحقق مع منتخب بلاده البرازيل بطولة كأس العالم في 2002.





ديفيد ألابا

في أكتوبر 2019 أصيب ديفيد ألابا نجم البايرن ميونخ بكسر في الضع الأيسر في المباراة التي جمعت فريقه أمام توتنهام في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا وفاز بها العملاق الألماني 7 /2 .