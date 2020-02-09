AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

عقب إصابة الجناح الطائر لـ صنداونز.. صدى البلد يرصد أشهر الإصابات المروعة لنجوم كرة القدم

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:07 م
لحظة إصابة لاعب صنداونز
لحظة إصابة لاعب صنداونز
Advertisements
عبدالله قدري

تعرض ثابيلو مورينا، الجناح الأيمن لفريق صن داونز، الجنوب أفريقى لإصابة خطيرة ومروعة خلال مباراة سوبر سبورت، ضمن منافسات دور الـ16، من كأس جنوب أفريقيا.


وجاءت هذه الإصابة قبل مواجهة مرتقبة بين الأهلي وصنداونز في إطار منافسات الدور ربع النهائي بدور أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجاري.


هذه الإصابة المروعة أعادت إلى الأذهان إصابات تعرض لها نجوم كرة القدم في مختلف المنافسات، يرصدها صدى البلد على النحو التالي:

 

أندريه جوميش

في نوفمبر 2019 تعرض أندري جوميش لاعب وسط إيفرتون بكسر مضاعف في ساقه، بعد تدخل عنيف من الكوري سون مين لاعب توتنهام، وهي الإصابة التي ستبعد اللاعب عن الملاعب لمدة عام على الأكثر وغيابه عن فريقه حتى نهاية هذا الموسم.

                                                             

بيتر تشيك

أصيب بيتر تشيك حارس مرمى أرسنال الحالي، بارتجاج شديدفي المخ عام 2006، حين كان لاعبا في صفوف تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعد صدام قوي مع لاعب ريدينج حينها، ستيفن هانت، وغاب تشيك عن كرة القدم عام كامل، وحين عاد ارتدى واقيا للجمجمة، لا زال يرتديه حتى الآن.

 

محمد إبراهيم

في عام 2016 تعرض محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، بكسر في الساق في مباراة الزمالك أمام صنداونز في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا، وغاب إبراهيم عن الملاب قرابة عام، ليعود مجددا إلى الزمالك ولكن على غير مستواه المعهود.


ديمبا با

تعرض السنغالي ديمبا با لاعب تشيلسي وإيفرتون الإنجليزيين السابق، لإصابة مروعة بكسر في ساقه عندما لعب بصفوف فريق شانجهاى شينو الصيني، وأنهت هذه الإصابة مسيرته الاحترافية في ملاعب كرة القدم.


رونالدو البرازيلي

عام 1999، أصيب الظاهرة رونالدو في مباراة فريقة انتر ميلان أمام نادى ليتشى الإيطالي بقطع فى الرباط الصليبي، وغاب لمدة 4 أشهر، وحين عاد أصيب في أول مشاركة له في نهائي كأس إيطاليا عام 2000، ليسقط مجددا، ويتبين إصابته بانقطاع أربطة القدم، ليغيب عن الملاب 5 أشهر آخرين.


هذه الإصابة دفعت النقاد إلى القول إن رونالدو لن يعود منها مجددًا للعب كرة القدم، لكن عاد من باب العظماء، وحقق مع منتخب بلاده البرازيل بطولة كأس العالم في 2002.


ديفيد ألابا

في أكتوبر 2019 أصيب ديفيد ألابا نجم البايرن ميونخ بكسر في الضع الأيسر في المباراة التي جمعت فريقه أمام توتنهام في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا وفاز بها العملاق الألماني 7 /2 .

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق ساخر من جوزيه مورينيو بعد طرد نجم توتنهام أمام تشيلسي

ساديو ماني.. من أكاديمية محلية بالسنغال للتتويج بأفضل لاعب أفريقي 2019

جوميز يعود إلى تدريبات إيفرتون في وقت قياسي بعد إصابته الخطيرة أمام توتنهام

نجم صن داونز يتعرض لإصابة خطيرة قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

أول تعليق من موسيماني بعد إصابة نجم صن داونز قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

بفستان قصير .. نرمين الفقي تفاجئ متابعيها بصورة جديدة

تهمة فساد جديدة تعجل برحيل أحمد أحمد عن الكاف .. تفاصيل

السيسي: القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

ماذا يحدث عند تناول كوب عصير ليمون على الريق؟

طرق التقرب إلى الله.. 10 خطوات عملية تجعل المولى يرضى عنك ويرزقك التوفيق في الدنيا والآخرة

AdvertisementS

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

لم يتحقق في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.. إنجاز جديد لـ رونالدو مع يوفنتوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مكشوف.. ابنة عمرو دياب بإطلالة جريئة

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل سلطة الخضراوات والبيض

بدلة رياضية فوسفوري.. منة فضالي تتألق في جلسة تصوير جديدة