صفط العرفا ببنى سويف أول قرية توصل الصرف الصحى بالمشاركة المجتمعية

ويجري تنفيذ الـ 40 % من المشروع بتكلفة 8 ملايين جنيه ،والتي تم توفيرها من خلال المساهمة المجتمعية،وهي عبارة عن 9 كم شبكات انحدار، بجانب التبرع بـ 3 قراريط لإقامة محطة الرفع، علاوة عن أعمال الرفع المساحي وتصميم الشبكات ومحطة الرفع وخط الطرد واعداد جدول الكميات والمواصفات الفنية بتكلفة 1.5 مليون جنيه التي تحملتها مؤسسة نهضة بني سويف بجانب الإشراف الفني الكامل على التنفيذ ويتضمن المشروع انشاء المحطة وخط طرد 2 كم و500 متر للصرف على محطة معالجة الفشن ، والذي يمثل الـ 60 % من المشروع والذي تتحمله الحكومة بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، فضلا ليصل إجمالي تكلفة المشروع أكثر من 19 مليون جنيه.









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تفقد المحافظ بدء تشغيل ماكينات جسات التربة، والتي تقوم مؤسسة نهضة بني سويف بتنفيذها،تمهيدا لبدء أعمال الحفر والشبكات ، وسط فرحة كبيرة من أهالي القرية الذين استقبلوا محافظ بني سويف بالزغاريد وهتافات تحيا مصر ، وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وسيخدم المشروع مع نهاية 2021 أكثر من 12 الف نسمة ، وحوالي 15 ألف نسمة مع حلول عام 2027 ، ومن المقرر الانتهاء منه في 14 شهر ، حيث شارك المحافظ فرحتهم واستمع لهم قائلا ( الدولة لا تدخر جهدا في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى ، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يوصينا بالقرى وأن نعمل ليل نهار للارتقاء بمستوى الخدمات الحيوية بها خاصة الصرف الصحي.





وشدد المحافظ على القائمين بتنفيذ المشروع بأهمية تسريع وتيرة أعمال التنفيذ ،موجها رئيس المدينة بالتواصل والمتابعة المستمرة مع الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية وشركة المياه لمتابعة خطوات التنفيذ والوقوف أولًا بأول على معدلات التنفيذ وسير الأعمال وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع،مطالبا الأهالى خاصة الشباب بالمساهمة فى أعمال الإنشاء وتسهيل مهمة القائمين على تنفيذ هذا المشروع الذى يرتكز فى تنفيذه على المشاركة المجتمعية من المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية وتحسين مستوى القطاعات الخدمية والتنموية.





يذكر أن قرية صفط العرفا ضمن 13 قرية تم اختيارها لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بها بنظام المشاركة المجتمعية،حيث تم التنسيق مع الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من مطابقتها مع المخطط العام للصرف الصحي، وقد تم اختيار قرى:نزلة السعادنة بني سويف ،وطنسا الملق وعزبة نجع الديب وقرية بنيي خليفة ناصر،وقريتى السلطاني وعلي كيلاني ببا ،وقرى سفا وجزيرة الوكلية ونزلة حنا والزاوية الخضراء والقضابي والشقر الفشن،ليصل إجمالي عدد المستفيدين من توصيل خدمة الصرف الصحي بتلك القرى إلى ( 81569 ) نسمة .

رافق المحافظ خلال تفقده للمشروع أحمد دسوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ، والدكتور باسم على ، والمهندس محمود طلعت _الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،ووليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف ، والمهندس محمد عودة مشرف تنفيذ من المؤسسة.