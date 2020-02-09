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توك شو

دبلوماسى: هناك جماعات إرهابية هدفها زعزعة النظام الأمني للقارة.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:03 م
إتحاد قارة إيفريقيا
إتحاد قارة إيفريقيا للقاء علي الأرهاب
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قسم التوك شو

قال السفير أحمد حجاج أمين عام مساعد منظمة الوحدة الأفريقية سابقا، إن العام المنصرم كان مليئا بالمشروعات والنشاطات التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقارة أفريقيا، لافتا إلى أن جميع المؤتمرات التي تعود بالنفع علي قارة أفريقيا لم يفوتها الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأضاف أحمد حجاج خلال لقائه ببرنامج " أكسترا نيوز " ، أن الدولة المصرية عملت علي تقديم المشاريع للدول الأفريقية لتقليل الهجرة الغير شرعية، مشيرا الى أن المشروعات التي قدمها الرئيس السيسي ليست فقط تعود بالنفع علي افريقيا فحسب بل تعود بالنفع علي القارة الأوروبية والآسيوية.

 

أكد أمين عام مساعد منظمة الوحدة الأفريقية، أن شعار إسكات البنادق وضع هدفا له في عام 2020 ، متابعا أن الهدف من شعار إسكات البنادق هو حل كل النزاعات الأفريقية وحل جميع بؤر التوتر.

 

أشار السفير حجاج ، إلى أنه تم تحقيق جزء من هدف القارة في القضاء علي الإرهاب والذي بسببه سيتم إقرار زيادة المدة المتبقية للقضاء علي جميع العمليات الإرهابية القائمة في الصومال وجميع الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك جماعات إرهابية هدفها الآن هو زعزعة النظام الأمني للقارة كما يحدث في غرب القارة الآن.

 

تابع السفير أحمد، أن هناك كثير من الهجمات الإرهابية التي تتم علي دولة بوركينا فاسو ، موضحا أن هناك مؤتمرا سيقام  والتي تشارك به فرنسا وتقديم مساعدات عسكرية للقضاء علي الإرهاب.
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