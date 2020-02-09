طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب توقف صرف معاش تكافل وكرامة بالمنوفية

وجهت الدكتورة شيرين عبد العزيز القشاش، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل وجهته للدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة بشأن توقف صرف معاش تكافل وكرامة للعديد من المستحقين في محافظة المنوفية والذين ينطبق عليهم شروط الحصول على هذا المعاش، يعانون أشد المعاناة.





وقالت " القشاش " فى بيان صحفى لها، أن توقف صرف المعاش مثل لهم مأساة حيث منهم من توقف معاشه بعد صرفه بدون أي مبرر رغم انطباق الشروط، ومنهم من حصل على موافقة المعاش والفيزا الخاصة بصرفه ولكن لم يتم صرف المعاش له منذ أكثر من سنة، و لا سيما ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يحملون شهادة التأهيل و أيضا انقطع المعاش عنهم.





وأضافت النائبة " شيرين القشاش " : نحن نؤكد على دعم خطوات الحماية الاجتماعية التي تقوم بها مؤسسات الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت نتائجه الإيجابية تظهر بشهادات المجتمع الدولي ، ولكن البيروقراطية التي لا نزال نعانى منها بالجهاز الإداري للدولة تصدر صورة سلبية بتعطيلها تحقيق مستهدفات برامج الحماية الاجتماعية لدى المواطنين، وخصوصًا في ملف معاش تكافل وكرامة.



